नूंह में 3 लोगों ने किशोरी से खेत में किया गैंगरेप; गंदे वीडियो इंटरनेट पर डालने की दी धमकी
गुरुग्राम से सटे नूंह में एक 17 साल की लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन लोगों ने कथित तौर पर रात भर गैंगरेप किया। आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर खेत में ले गए थे। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वे घटना के वीडियो ऑनलाइन फैला देंगे।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस शर्मनाक घटना के संबंध में सदर तौरू पुलिस थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार को तीन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक, तीनों आरोपियों की पहचान वसीम, अफरोज और एक और वसीम के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर लड़की पर कई महीनों तक उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए दबाव डाला था।
पीड़ित लड़की पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था और उससे उनके साथ संपर्क में रहने का दबाव डाला था। उन्होंने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने संपर्क तोड़ने की कोशिश की तो महीनों पहले रिकॉर्ड किए गए सारे अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे।
तीनों आरोपियों में से एक ने शुक्रवार रात को लड़की को उसके परिवार बदनाम करने की धमकी देकर मिलने बुलाया। वो उसे गांव के बाहर खेतों के बीच एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया।
लड़की जब कई घंटों तक घर नहीं लौटी तो उसके परिवारवालों ने पूरी रात उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
एक अधिकारी ने बताया, "अगली सुबह करीब 11 बजे लड़की घर लौटी और उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। यह भी आरोप है कि आरोपियों के परिवारों ने लड़की और उसके पिता को धमकी दी है।"
पुलिस ने गैंगरेप, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से कैद करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।