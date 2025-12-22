Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGangrape in Nuh three men rapes 17 year old girl in fields threaten to circulate obscene videos on internet
नूंह में 3 लोगों ने किशोरी से खेत में किया गैंगरेप; गंदे वीडियो इंटरनेट पर डालने की दी धमकी

नूंह में 3 लोगों ने किशोरी से खेत में किया गैंगरेप; गंदे वीडियो इंटरनेट पर डालने की दी धमकी

संक्षेप:

गुरुग्राम से सटे नूंह में एक 17 साल की लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन लोगों ने कथित तौर पर रात भर गैंगरेप किया। आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर खेत में ले गए थे। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वे घटना के वीडियो ऑनलाइन फैला देंगे। 

Dec 22, 2025 09:10 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम से सटे हरियाणा के नूंह में एक 17 साल की लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन लोगों ने कथित तौर पर रात भर गैंगरेप किया। आरोपी लड़की को बहला-फुसलाकर खेत में ले गए थे। आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वे घटना के वीडियो ऑनलाइन फैला देंगे। पीड़िता सभी आरोपियों को पहले से जानती थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस शर्मनाक घटना के संबंध में सदर तौरू पुलिस थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार को तीन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक, तीनों आरोपियों की पहचान वसीम, अफरोज और एक और वसीम के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर लड़की पर कई महीनों तक उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए दबाव डाला था।

पीड़ित लड़की पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था और उससे उनके साथ संपर्क में रहने का दबाव डाला था। उन्होंने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने संपर्क तोड़ने की कोशिश की तो महीनों पहले रिकॉर्ड किए गए सारे अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे।

तीनों आरोपियों में से एक ने शुक्रवार रात को लड़की को उसके परिवार बदनाम करने की धमकी देकर मिलने बुलाया। वो उसे गांव के बाहर खेतों के बीच एक ट्यूबवेल पर ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया।

लड़की जब कई घंटों तक घर नहीं लौटी तो उसके परिवारवालों ने पूरी रात उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।

एक अधिकारी ने बताया, "अगली सुबह करीब 11 बजे लड़की घर लौटी और उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। यह भी आरोप है कि आरोपियों के परिवारों ने लड़की और उसके पिता को धमकी दी है।"

पुलिस ने गैंगरेप, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से कैद करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।