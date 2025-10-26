गाजियाबाद के कई इलाकों में गंगाजल की सप्लाई आज से, 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत
संक्षेप: गाजियाबाद के कई इलाकों में आज से गंगाजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सफाई के कारण गंगाजल की सप्लाई दशहरा के बाद रोक दी गई थी। इससे जिले के कई इलाकों में आपूर्ति बंद हो गई थी।
गाजियाबाद शहर के 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। रविवार से गंगाजल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। शनिवार को प्लांट तक पानी पहुंच गया था, जिसके बाद दोनों प्लांट चालू कर दिए गए। दशहरा के बाद से ही गंगाजल न मिलने से लोग परेशानी झेल रहे थे।
वार्षिक सफाई के लिए हर साल की तरह दशहरा की रात हरिद्वार से गंगनहर का पानी रोका गया था। इस कारण सिद्धार्थ विहार स्थित दोनों प्लांट बंद हो गए थे और इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी और डेल्टा कॉलोनी में गंगाजल की आपूर्ति बंद हो गई थी। नोएडा भी पानी नहीं भेजा जा रहा था। गाजियाबाद के इलाकों में नलकूप चलाकर एक समय भूजल की आपूर्ति दी जा रही थी, लेकिन अधिकांश दिन एक समय भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया। इसी कारण लोगों को पीने के साथ अन्य जरूरतों का भी पानी खरीदना पड़ रहा था। आज इस परेशानी से राहत मिलेगी। शनिवार सुबह गंगाजल प्लांट तक पहुंच गया।