गाजियाबाद के कई इलाकों में गंगाजल की सप्लाई आज से, 10 लाख लोगों को मिलेगी राहत

संक्षेप: गाजियाबाद के कई इलाकों में आज से गंगाजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सफाई के कारण गंगाजल की सप्लाई दशहरा के बाद रोक दी गई थी। इससे जिले के कई इलाकों में आपूर्ति बंद हो गई थी।

Sun, 26 Oct 2025 07:07 AMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के कई इलाकों में आज से गंगाजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सफाई के कारण गंगाजल की सप्लाई दशहरा के बाद रोक दी गई थी। इससे जिले के कई इलाकों में आपूर्ति बंद हो गई थी।

गाजियाबाद शहर के 10 लाख से अधिक लोगों के लिए राहत की खबर है। रविवार से गंगाजल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। शनिवार को प्लांट तक पानी पहुंच गया था, जिसके बाद दोनों प्लांट चालू कर दिए गए। दशहरा के बाद से ही गंगाजल न मिलने से लोग परेशानी झेल रहे थे।

वार्षिक सफाई के लिए हर साल की तरह दशहरा की रात हरिद्वार से गंगनहर का पानी रोका गया था। इस कारण सिद्धार्थ विहार स्थित दोनों प्लांट बंद हो गए थे और इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी और डेल्टा कॉलोनी में गंगाजल की आपूर्ति बंद हो गई थी। नोएडा भी पानी नहीं भेजा जा रहा था। गाजियाबाद के इलाकों में नलकूप चलाकर एक समय भूजल की आपूर्ति दी जा रही थी, लेकिन अधिकांश दिन एक समय भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया। इसी कारण लोगों को पीने के साथ अन्य जरूरतों का भी पानी खरीदना पड़ रहा था। आज इस परेशानी से राहत मिलेगी। शनिवार सुबह गंगाजल प्लांट तक पहुंच गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
