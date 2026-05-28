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काम की बात: गाजियाबाद के इस इलाके में अगले सप्ताह से गंगाजल की सप्लाई, 2 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के विजयनगर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कॉलोनी के 10 वार्डों में गंगाजल आपूर्ति की तैयारी शुरू हो गई है। जल निगम ने पाइप लाइन जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। गंगाजल की आपूर्ति अगले सप्ताह से होने लगेगी। इससे दो लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी।

गाजियाबाद के इस इलाके में अगले सप्ताह से गंगाजल की सप्लाई, 2 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा

गाजियाबाद के विजयनगर के 10 वार्डों में गंगाजल आपूर्ति की तैयारी शुरू हो गई है। जल निगम ने पाइप लाइन जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। सुबह और शाम गंगाजल आपूर्ति का परीक्षण शुरू हो गया है। गंगाजल की आपूर्ति अगले सप्ताह से होने लगेगी। इससे दो लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी।

विजयनगर जोन के 16 वार्ड में 30 एचपी के 44 और पांच-दस एचपी के 190 नलकूप हैं। निगम पहले 180 से 200 फीट पर बोरिंग कराता था। भूजल स्तर में तेजी से गिरावट होने कारण नलकूप पानी छोड़ने लगे हैं। इसके बाद जलकल विभाग ने 220 फीट पर नलकूप के बोरिंग कराए, मगर स्थिति खराब होती गई। इस कारण लोगों के सामने पानी संकट पैदा होने लगा।

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धीमी गति से चल रहा था काम

महापौर सुनीता दयाल ने पेयजल संकट दूर करने के लिए 15वें वित्त में गंगाजल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी दी थी। यह काम जल निगम करा रहा है। प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट से नौ किलोमीटर लंबी मुख्य लाइन डाली गई। पांच किलोमीटर लंबी पाइप लाइन गंगाजल वितरण के लिए डाली। लेकिन परियोजना का काम कई माह से धीमी गति से चल रहा था। इस कारण गर्मी में भी लोग गंगाजल के लिए तरस रहे हैं।

पाइप लाइन जोड़ने का काम पूरा

लोगों की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने संज्ञान लिया। उन्होंने जलकल विभाग और जल निगम के अधिकारियों को तत्काल कार्य पूरा कर गंगाजल की आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। इसका यह असर हुआ कि जल निगम ने पाइप लाइन जोड़ने का काम पूरा कर लिया।

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सुबह और शाम परीक्षण शुरू

गंगाजल आपूर्ति के लिए सुबह और शाम परीक्षण शुरू हो गया है। परीक्षण के दौरान पाइप लाइन में जो रिसाव हुआ उसे ठीक कराया जा रहा है। अगले सप्ताह से 10 वार्डों में गंगाजल की आपूर्ति होने लगेगी। इससे दो लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी।

इन वार्डों को गंगाजल मिलेगा

गंगाजल प्लांट से विजयनगर के वार्ड-3 (पुराना विजय नगर) वार्ड-14 (नया विजय नगर) वार्ड-15 (चरण सिंह कॉलोनी) वार्ड-23 (कैलाश नगर) वार्ड-25 (अंबेडकर नगर) वार्ड-26 (माधोपुरा और सुंदरपुरी) वार्ड-48 (मिर्जापुर) वार्ड 51 (प्रताप विहार का सेक्टर 11) वार्ड-55 (विजयनगर सेक्टर 11 ए ब्लॉक) वार्ड 58 सेक्टर 9 विजयनगर और मवी में गंगाजल जाएगा।

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नगर निगम ने नालों की सफाई शुरू कराई

गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में नालों की सफाई शुरू करा दी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने मानसून से पहले नालों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिथिलेश कुमार ने बताया कि मानसून से पहले नालों की सफाई का काम पूरा हो जाएगा। पांचों जोन के सभी सफाई निरीक्षकों को नालों की सफाई के बाद सिल्ट उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नालों में कचरा डालने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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