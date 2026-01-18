ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर में गंगाजल कब तक पहुंचने की उम्मीद, आ गई गुड न्यूज

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी सेक्टरों और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गंगाजल पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। सेक्टर डेल्टा-2 और तिगरी के पास पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द पूरा हो जाएगा। ताजा अपडेट के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी सेक्टरों में गंगाजल पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी। सेक्टर डेल्टा-2 लेबर चौक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तिगरी के पास पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद इस माह के आखिरी तक बाकी सेक्टरों में भी गंगाजल पहुंच जाएगा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के सभी सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति जल्द शुरू करा दी जाएगी। अगले एक सप्ताह में कई नए सेक्टरों में गंगाजल पहुंच जाएगा।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रहा काम ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तिगरी के पास पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके बाद गौड़ चौक समेत आसपास की सोसाइटी में गंगाजल पहुंच जाएगा। वहीं, सेक्टर डेल्टा-2 के पास पाइपलाइन का काम पूरा होने पर सेक्टर नॉलेज पार्क-1, 2, 3, सेक्टर पी-1 से पी-8, ओमेगा बिल्डर एरिया आदि सेक्टरों में भी गंगाजल पहुंच जाएगा।

इन सेक्टरों में शुरू हुई आपूर्ति जल विभाग के अधिकारी के मुताबिक सेक्टर सिग्मा-1, 2, 3 और ओमिक्रोन में बीते सप्ताह ही गंगाजल की आपूर्ति शुरू की गई थी। सेक्टर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि सेक्टरों में पहले से ही गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। अभी आंशिक रूप से 60-70 एमएलडी गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है।

भूमिगत जलाशय चालू कराने का काम शुरू गंगाजल परियोजना के लिए शहर में बनाए गए 20 से अधिक भूमिगत जलाशय (यूजीआर) को चालू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तब तक सीधे ही गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। यूजीआर चालू करने के लिए विद्युतीकरण का काम चल रहा है।

कई इलाकों में लीकेज की समस्या दूर वहीं ग्रेटर नोएडा में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायतों पर जल और सीवर विभाग ने पाइप लाइन में लीकेज और सीवर ओवरफ्लो की समस्या दूर करने का काम तेज कर दिया है। पिछले दो दिन में 10 से अधिक स्थानों पर लीकेज ठीक की गई।

लीकेज को लेकर चल रहा सर्वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम लीकेज का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करा रही है। साथ ही शिकायतों वाले इलाकों में तुरंत पहुंच रही, जबकि पहले समस्या के समाधान में कई दिन लग जाते थे। शुक्रवार और शनिवार को सेक्टर अल्फा-टू, लेबर चौक के पास सर्विस मार्ग पर समेत अलग-अलग गलियों में लीकेज की समस्या दूर की गई।

इस इलाके में सबसे ज्यादा शिकायत अल्फा-टू में ही दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत सबसे ज्यादा थी। दूषित पेयजल से 100 से अधिक लोगों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की थी। इसके अलावा सेक्टर बीटा-वन के ई ब्लॉक में सीवर ओवरफ्लो की समस्या का भी समाधान किया गया।