Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: गंगा एक्सप्रेसवे और KGP से जुडे़गी ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर चौड़ी सड़क, ये होगा रूट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share

ग्रेटर नोएडा में 105 मीटर सड़क पहले हापुड़ तक प्रस्तावित थी, लेकिन इसका विस्तार करते हुए इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल चुकी है।

गंगा एक्सप्रेसवे और KGP से जुडे़गी ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर चौड़ी सड़क, ये होगा रूट

ग्रेटर नोएडा की 105 मीटर चौड़ी सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल (केजीपी) और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना में अब तेजी आएगी। इसका निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बीच निर्माण को लेकर सहमति बन चुकी है।

जमीन प्राधिकरण देगा और निर्माण कार्य एनएचएआई करेगा। दरअसल 105 मीटर सड़क पहले हापुड़ तक प्रस्तावित थी, लेकिन इसका विस्तार करते हुए इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। दो चरणों में काम पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा के जुनपत गांव के पास से दादरी क्षेत्र के बील अकबरपुर तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। सेक्टर अल्फा-1 सूरजपुर-कासना मार्ग से शुरू होने वाली यह सड़क अभी जुनपत तक बनी है। इसका विस्तार करते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें:नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेंगे हाईस्पीड ट्रेन और रुंधी-चोला रेलमार्ग, और क्या प्लान

इसके लिए 118 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। उक्त जमीन को खरीदने करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बाकी जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है। हापुड़ बाईपास तक इस सड़क की लंबाई 37 किलोमीटर है। हापुड़ बाईपास से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी 15 किलोमीटर है। प्राधिकरण ने इस सड़क को बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक, इस सड़क को दो चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में जुनपत से बील गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-91 से भी जुड़ जाएगी। इस सड़क का काम जल्द शुरू करने की तैयारी है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आगे इस सड़क को न्यू नोएडा और ग्रेनो फेज-2 क्षेत्र से होते हुए हापुड़ बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से जोड़ा जाएगा। बता दें कि 105 मीटर चौड़ी सड़क यहीं पर समाप्त हो रही है। यहां से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। इस सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 15 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोग गंगा एक्सप्रेसवे तक 30 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे।

ये भी पढ़ें:नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड पर इन 4 जगह बनेंगे लूप, जुलाई शुरू हो सकता है ये काम

अंसल की हाईटेक सिटी बड़ी बाधा थी

पहले हापुड़ तक प्रस्तावित 105 मीटर सड़क के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा अंसल ग्रुप की हाईटेक सिटी थी। इसके लिए पहले 2500 एकड़ जमीन की मंजूरी मिली थी। इसके बाद इसे 1600 एकड़ कर दिया गया, लेकिन बिल्डर यह जमीन अब तक पूरी खरीद नहीं पाया था। जब यह परियोजना पास हुई थी, तब सड़क के लिए बिल्डर की ओर से निशुल्क जमीन देने की शर्त शामिल की गई थी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब हाईटेक सिटी परियोजना निरस्त हो गई है। सड़क के विस्तार के लिए जमीन मिल जाएगी।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''आवागमन को सुगम बनाने के लिए 105 मीटर चौड़ी सड़क का विस्तार होगा। इसे गंगा एक्सप्रेसवे तक दो चरणों में पूरा किया जाएगा जाएगा। पहले चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा।''

ये भी पढ़ें:तिलपता गोलचक्कर पर खत्म होगा जाम, कब पूरा होगा सर्विस मार्ग और यूटर्न का काम?
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida Authority kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।