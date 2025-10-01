दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद वाले ध्यान दें! कल से नहीं होगी गंगाजल की आपूर्ति; होगी दिक्कत
गंगनहर की वार्षिक सफाई के कारण 2 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा में गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी, जिससे संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण 10 रैनीवेल और 300 ट्यूबवेल से सप्लाई करेगा।
गंगनहर की वार्षिक सफाई को लेकर विजयादशमी से दीवाली तक मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा को गंगाजल की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में शहर में पेयजल संकट बढ़ सकता है।
गंगनहर के एक्सईएन विकास त्यागी का कहना है कि हरिद्वार से ही गंगनहर में विजयादशमी से दीपावली तक दो अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक गंगाजल की सप्लाई नहीं होगी। संबंधित विभागों को सूचना जारी की जा रही है। हर वर्ष दशहरा से दीपावली के बीच गंगनहर की सफाई को लेकर वार्षिक बंदी की जाती है। इस वर्ष विजयादशमी दो अक्तूबर को है। इस कारण दो अक्तूबर से दीपावली 20 अक्तूबर तक गंगनहर में गंगाजल सप्लाई बंद रहेगी।
हर साल दशहरा से दीवाली के बाद तक गंगाजल बंद रहता है। इसके बावजूद पानी स्टोर करने के लिए प्राधिकरण के पास कोई सिस्टम नहीं है। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह का कहना है कि 10 रैनीवेल और करीब 300 ट्यूबवेल के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
दिक्कत होने पर इन नंबर पर संपर्क करें
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पानी की दिक्कत होने पर लोग कॉल सेंटर के फोन नंबर 0120-2425025, 26 और 27 नंबर पर संपर्क सकते हैं। शिकायत मिलने पर जल्द टैंकर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं पर भी पानी की लाइन टूटने या लीकेज होने पर भी इसकी जानकारी संबंधित नंबर पर दे सकते हैं। इस दौरान पानी की बर्बादी रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।