वॉट्सऐप पर स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर ठगने वाला गिरोह धराया, 5 में से चार आरोपी निकले विदेशी

संक्षेप: आरोपियों द्वारा लोगों को वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर एप डाउनलोड करने को कहा जाता था। फिर भारी रिटर्न का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए निवेश कराए जाते थे। जब मुनाफा देने की बारी आती थी तो ऐप काम करना बंद कर देता था।

गुरुग्राम पुलिस ने वॉट्सऐप ग्रुप और फर्जी ऐप पर स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 4 नेपाल के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 मोबाइल, 20 ATM कार्ड, 18 चेकबुक और 4 पासबुक बरामद की हैं।

साउथ थाने के निरीक्षक नवीन कुमार की पुलिस टीम ने राजेंद्रा पार्क इलाके से इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की पहचान नेपाल के जिला कंचनपुर के रहने वाले शेर बहादुर कार्की, मिलन थापा, यनजय राय, मनीष निवासी गांव ऐंथपुर, जिला कंचनपुर और पंजाब के जिला पटियाला के गांव बलमगढ़ निवासी वीरेंद्र पाल सिंह के रूप में हुई है। जिला पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने कहा कि पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद इनके द्वारा की गई ठगी के बड़े खुलासे करेगी।

फर्जी फर्म बनाकर चला रहे थे ठगी का खेल आरोपियों के बारे में 1 नवंबर 2025 को साउथ साइबर क्राइम थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी, कि वॉट्सऐप ग्रुप और फर्जी ऐप से स्टॉक ट्रेडिंग, IPO ट्रेडिंग में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को ठगा जा रहा है। इस दौरान उसे भी शिकार बनाया गया है। इसके बाद ACP साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में साउथ थाने के निरीक्षक नवीन कुमार की पुलिस टीम राजेंद्रा पार्क इलाके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

5 हजार रुपए में बेच दिया था खाता, कमीशन पर करते थे काम जांच में पता चला कि आरोपियों ने तारा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्जी फर्म बनाई थी। मिलन थापा और शेर बहादुर ने फर्जी फर्म के नाम पर खाता खुलवाकर मनीष को 5 हजार रुपए में बेच दिया। इसके बाद मनीष ने 5 प्रतिशत कमीशन पर यह खाता वीरेंद्र को दे दिया। ठगी के पैसे इस खाते में खपाये जाते थे।

मुनाफा देने की बारी आती तो वॉट्सऐप ग्रुप और ट्रेडिंग एप गायब लोगों को वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़कर स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर एप डाउनलोड करने को कहा जाता था। भारी रिटर्न का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए का निवेश कराया जाता था। जब मुनाफा देने की बारी आती थी तो उस शख्स को वॉट्सऐप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता था और ट्रेडिंग एप गायब हो जाता था। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अंजानी लिंक पर क्लिक न करें और ट्रेडिंग एप पर भरोसा न करें।