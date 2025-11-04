तिहाड़ जेल से रची जा रही थी गैंगवार की साजिश, हत्या से पहले ही पुलिस ने शूटरों को पकड़ा
राजन शर्मा मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर ओमप्रकाश काला और उसका भाई गैंगवार की साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा काला जठेड़ी और ओमप्रकाश काला गिरोह के शूटरों ने किया है। इन शूटरों को द्वारका जिला पुलिस की एएटीएस टीम ने 28 अक्टूबर को झडौदा गांव से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ध्रुव और विनोद उर्फ बोना के पास से दो पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की टीम गैंगस्टरों के सहयोगियों की जानकारी जुटाने का काम रही थी। पुलिस टीम पता चला कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर ओेमप्रकाश काला किसी वारदात को अंजाम देने वाला है। जिसके लिए गैंगस्टर ओेमप्रकाश काला और उसके भाई अमित से दो लोग तिहाड़ जाकर मिल रहे हैं।
पिछले महीने दोनों लोग कई बार ओमप्रकाश काला से मिल चुके हैं। पुलिस टीम ने तिहाड़ में ओमप्रकाश काला से मिलने वाले दोनों लोगों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि दोनों काला जठेड़ी गैंग शूटर हैं।
पुलिस ने दोनों के लिए ट्रेप लगाया और उन्हें झडौदा गांव से हथियार के साथ दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अमित ने उन्हें गैंगवार के लिए हथियार जमा करने के लिए कहा था अमित इससे पहले उन्हें शिकार का नाम बताता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।