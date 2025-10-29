दिल्ली में गैंगवार; बेल पर बाहर आए शख्स पर नीरज बवाना गिरोह ने बरसाईं गोलियां

संक्षेप: दिल्ली का नजफगढ़ इलाका मंगलवार को सुबह गोलियों की आवाज से दहल गया। नीरज बवाना गिरोह के बदमाशों ने नजफगढ़ इलाके में जमानत पर बाहर आए एक शख्स पर गोलियां बरसा दीं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली का नजफगढ़ इलाका मंगलवार को सुबह गोलियों की आवाज से दहल गया। यहां नीरज बवाना गिरोह के बदमाशों ने जमानत पर बाहर आए एक शख्स पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। स्कूटी सवार युवक रोहित लांबा बाल बाल बच गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

युवक के बयान पर केस दर्ज वारदात की सूचना के बाद पहुंची नजफगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित युवक के बयान पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि रोहित लांबा अशोक प्रधान गैंग का सदस्य है और उस पर हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज हैं। वह इलाके का घोषित अपराधी है।

कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि नजफगढ़ के रहने वाले रोहित लांबा ने पुलिस कॉल कर बताया कि कार सवार बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग की है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में चार खोखे घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। रोहित लांबा पुराना हिस्ट्रीशीटर रहा है। हाल के वर्षों में उसके खिलाफ कोई मामला सामने नहीं आया है।

केस दर्ज कर जांच पुलिस ने रोहित की शिकायत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात उस समय हुई जब रोहित लांबा अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर सवार होकर अर्जुन पार्क के निकट एक मंदिर की तरफ जा रहा था। उसी समय वहां पहुंची एक कार में से उतरे दो युवकों ने उसे टारगेट कर फायरिंग शुरू कर दी।

कई राउंड फायरिंग इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर रोहित लांबा बच निकला। उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत मच गई। रोहित लांबा अशोक प्रधान गैंग का सदस्य रहा है। 2017 में अशोक प्रधान ने रोहित व गौरव के साथ मिल नीरज बवाना के मामा काला असौदिया को झज्जर कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

नीरज बवाना गिरोह पर शक अशोक प्रधान समेत अन्य लोगों को पकड़ लिया गया था। फरार चल रहे रोहित लांबा को वर्ष 2022 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। वारदात के पीछे नीरज बवाना गिरोह पर शक जताया जा रहा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद से ही उसके ऊपर हमले की योजना बनाई जा रही थी। इससे पहले भी रोहित पर हमला हो चुका है।