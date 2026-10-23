दिल्ली में जठेड़ी गिरोह के शख्स को मारी 10 गोलियां, 17 राउंड फायरिंग; गैंगवार का शक
दिल्ली के किशनगढ़ में काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े एक शख्स की हमलावरों ने 17 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी। हाल ही में जेल से बाहर आए शख्स को 10 गोलियां लगीं। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए।
दिल्ली के किशनगढ़ में काला जठेड़ी गिरोह से जुड़े एक शख्स की कार मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कुल 17 राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से 10 गोलियां पीड़ित को लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला शख्स हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसके खिलाफ हत्या व लूट के कई मामले दर्ज थे। वारदात के बाद हमलावर कार से फरार हो गए, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश और मामले की जांच कर रही है।
17 राउंड गोलियां चलाईं
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि किशनगढ़ में जठेड़ी गिरोह से जुड़े अश्वनी नाम के शख्स की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। कम्युनिटी सेंटर के पास कार मार्केट में हमलावरों ने कुल 17 राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से 10 गोलियां अश्वनी को लगीं। वारदात के बाद हमलावर कार से फरार हो गए। हाल ही में जेल से बाहर आए अश्वनी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
गैंगवार का शक
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। गुरुवार देर रात 12:53 बजे किशनगढ़ थाना पुलिस को गोली लगने से एक युवक के घायल होने की सूचना मिली। दिल्ली पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कम्युनिटी सेंटर के पास कार मार्केट में अश्वनी खून से लथपथ पड़ा था। दिल्ली पुलिस उसे तत्काल फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
2 महीने पहले दिल्ली आया था
पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि अश्वनी मूलरूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था। वह करीब दो महीने पहले परिवार के साथ दिल्ली आया था और किशनगढ़ गांव में किराये के मकान में रह रहा था। परिवार में पत्नी और एक बच्चा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अश्वनी काला जठेड़ी गिरोह के सदस्यों के संपर्क में था। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था।
हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमलावर कार से आए थे और वारदात के बाद फरार हो गए। आशंका है कि अश्वनी की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या के पीछे गैंगवार है या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा...
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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