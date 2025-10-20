Hindustan Hindi News
अमेरिका में लॉरेंस और रोहित गोदारा गिरोह में गैंगवार का दावा, बिश्नोई गैंग के करीबी पर फायरिंग

संक्षेप: अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के बीच बड़े गैंगवार का दावा किया जा रहा है। इसमें बिश्नोई गैंग के करीबी एक शख्स हरी बॉक्सर पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। 

Mon, 20 Oct 2025 12:30 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के बीच बड़े गैंगवार का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रोहित गोदारा नाम की आईडी से की गई एक पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी एक शख्स हरी बॉक्सर पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। हालांकि इस गोलीबारी में एक शख्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है लेकिन हरी बॉक्सर के बचने की बात कही जा रही है।

'एनडीटीवी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर उर्फ हरिया पर उस समय अंधाधुंध गोलीबारी की गई जब वह दो लोगों के साथ कार से कहीं जा रहा था। इस गोलीबारी में हरी बॉक्सर सीटों के नीचे छिप गया जिससे उसकी जान बच गई लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसके साथ जा रहे शख्स की मौत हो गई। एक अन्य को गोलियां लगी हैं।

एक्स पर रोहित गोदारा नाम की आईडी से की गई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका कैलीफोर्निया में हरी बॉक्सर पर हुई गोलीबारी उसके गिरोह ने कराई है। इसमें हरी बॉक्सर के साथ वाले की मोके पर ही मौत हो गई है। एक को गोली लगी है जो अस्पताल में भर्ती है। हरि बॉक्सर कार की सीट के नीचे छिपकर खुद को बचा गया। पोस्ट में कहा गया है कि हाईवे 41 के बीच में बॉक्सर अपने साथी को बेहोशी की हालात में छोड़कर के भाग गया।

रोहित गोदारा नाम की आईडी से आगे लिखी पोस्ट में कहा गया है कि हरी बॉक्सर धरती के किसी भी कोने में छिप जाए इसको नहीं छोड़ा जाएगा। वह जिस (लॉरेंस बिश्नोई) को अपना बाप मानकर हमारे खिलाफ बोल रहा था। हमारे सामने उनकी कोई औकात नहीं है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिसको ये गुर्गे आइडल समझते हैं वो धरती का सबसे बड़ा गद्दार है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वक्त लग सकता है लेकिन माफी किसी को नहीं मिलेगी।

रोहित गोदारा नाम की आईडी की ओर से लिखी पोस्ट में समूचे लॉरेंस गिरोह को खत्म करने की चेतावनी दी गई है। पोस्ट में कहा गया कि लॉरेंस गैंग के किसी भी शख्स को माफ नहीं किया जाएगा। हमारे खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात सोचा तो भी ऐसा हाल करेंगे कि सात पीढ़ियां याद रखेंगी। धमकी में आगे कहा गया है कि समय रहते सुधर जाओ वर्ना अर्थी तैयार मिलेगी।

