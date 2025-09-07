Gang stolen more than 250 bikes and scooters in Delhi-NCR busted, 5 accused arrested by Ghaziabad Police दिल्ली-एनसीआर में 250 से अधिक बाइक-स्कूटी चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGang stolen more than 250 bikes and scooters in Delhi-NCR busted, 5 accused arrested by Ghaziabad Police

दिल्ली-एनसीआर में 250 से अधिक बाइक-स्कूटी चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

 गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात दिल्ली-एनसीआर से 250 से अधिक दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 7 Sep 2025 11:12 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-एनसीआर में 250 से अधिक बाइक-स्कूटी चुराने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात दिल्ली-एनसीआर से 250 से अधिक दोपहिया वाहन चुराने वाले अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइक बरामद की हैं।

एसीपी (क्राइम) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपी मुरादनगर निवासी रोहन चौधरी उर्फ राजेश उर्फ राजन, उत्तराखंड निवासी इरफान, बिहार निवासी अश्वनी मिश्रा, हरियाणा निवासी मेजर सिंह, नंदग्राम निवासी अश्वनी शर्मा हैं। रोहन चौधरी गैंग का सरगना है। एसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच और क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस की जॉइंट टीम ने शुक्रवार देर रात एबीईएस कॉलेज तिराहा शाहबेरी क्रॉसिंग रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की निशानदेही पर अंसल एक्वापोलिस सोसाइटी के बंद पड़े निर्माणाधीन टावर से 15 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए। गैंग के सदस्य वाहन चोरी करने के बाद मेजर सिंह के सहयोग से अपने साथी गोल्डी उर्फ मनप्रीत के साथ मिलकर दिल्ली के मायापुरी में वाहनों को बिकवाता और कटवाता था। एसीपी ने बताया कि गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। साथ ही जहां वाहन बेचे और कटवाए जाते थे, वहां पर भी पुलिस टीम भेजी गई है।

मास्टर माइड हत्या के मामले में जेल जा चुका : पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गैंग का सरगना रोहन चौधरी वर्ष 2007 में हत्या के मामले में दिल्ली से जेल गया था। गुरुग्राम से भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। वाहन चोरी के मामले में कई बार दिल्ली के रोहिणी और गाजियाबाद के मोदीनगर, मुरादनगर, निवाड़ी, साहिबाबाद, इंदिरापुरम, मेरठ के थाना परतापुर से भी जेल जा चुका है। मार्च 2025 मे गाजियाबाद की डासना जेल से छूटकर बाहर आया है। गैंग बनाकर दिल्ली एनसीआर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

40 सेकेंड में हाईस्पीड बाइक कर लेते थे चोरी

पूछताछ में पता चला है कि रोहन चौधरी कई चेन स्नैचर और मोबाइल स्नेचर के संपर्क में था। इन्हें हाईस्पीड बाइक बेचने वाला था। रोहन हाई स्पीड बाइक चोरी करने का मास्टर माइंड है। हाईस्पीड बाइक को करीब 40 सेकेंड में चोरी कर फरार हो जाता था। अब तक 250 दोपहिया वाहनों को चोरी करने की वारदात कबूली है। इरफान वर्ष 2016 से दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पूर्व में गाजियाबाद के थाना मसूरी, लिंक रोड, बापूधाम, सिहानी गेट और दिल्ली, नोएडा के भी कई थानों से जेल चुका है। अश्वनी मिश्रा भी राजन गैंग से वर्ष 2016 से जुड़ा हुआ है और वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल रहा।

पहले से मुकदमे दर्ज

एसीपी ने बताया कि गिरोह का सरगना रोहन चौधरी उर्फ राजेश उर्फ राजन के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई थानों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इरफान के खिलाफ भी दिल्ली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। अश्वनी शर्मा के खिलाफ भी दिल्ली, गाजियाबाद के कई थानों में 21 मुकदमे दर्ज है।