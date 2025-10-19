Hindustan Hindi News
दिल्ली में कारों-ट्रकों की बैट्री चुराने वाली गैंग का भडाफोड़, 5 गिरफ्तार; ऐसे करते थे कांड

दिल्ली में कारों-ट्रकों की बैट्री चुराने वाली गैंग का भडाफोड़, 5 गिरफ्तार; ऐसे करते थे कांड

संक्षेप: गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में के नाम आकाश (30), आयुष (25), अमजद (40), वसीम (38) और मोहम्मद फजलुद्दीन (51) है। ये सभी मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

Sun, 19 Oct 2025 07:12 PMRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस ने कार और ट्रक से बैटरी चुराने वाले गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास से 85 चोरी की बैटरी बरामद की गईं, जिससे दिल्ली भर में दर्ज कम से कम पांच चोरी के मामलों का पता चला।

ऐसे देते थे चोरी की वारदात को अंजाम

शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी सुनसान या कम रोशनी वाली जगहों पर खड़ी गाड़ियों को टारगेट करते थे, आमतौर पर देर रात या सुबह-सुबह, और चोरी की बैटरी को स्क्रैप डीलरों को सस्ते रेट पर जल्दी कैश के लिए बेच देते थे।

गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम

गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में कबीर नगर का रहने वाला आकाश (30) और आयुष (25) है। ये दोनों एक्टिव चोर हैं। पकड़े गए सदस्यों में दो रिसीवर, अमजद (40) और वसीम (38) हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में एक स्क्रैप डीलर, मोहम्मद फजलुद्दीन (51) है।

ऐसे शुरू हुई बदमाशों की धरपकड़

पुलिस के मुताबिक, यह कामयाबी तब मिली जब 14 अक्टूबर को कल्याणपुरी में एक ऑटोरिक्शा पर आए दो लोगों को कार की बैटरी चुराते हुए पकड़ा गया। केस दर्ज किया गया और CCTV फुटेज से चोरी में इस्तेमाल ऑटोरिक्शा की पहचान करने में मदद मिली।

आगे मिले इनपुट के आधार पर, टीम ने आकाश और आयुष को पकड़ा और चोरी की पांच बैटरी बरामद कीं। उनके खुलासे पर, दो रिसीवर और स्क्रैप डीलर को पकड़ लिया गया। इसके बाद जोहरीपुर के एक गोदाम में छापेमारी करके 80 और चोरी की बैटरी बरामद की गईं।

पुलिस ने कहा कि आकाश और आयुष, दोनों स्कूल पासआउट हैं, उनके खिलाफ पहले भी चोरी के कई केस दर्ज हैं। इन दोनों के ऊपर क्रमशः 8 और 28 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बरामद बैटरी से और अनसुलझे केस जोड़ने और नेटवर्क में दूसरे खरीदारों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

