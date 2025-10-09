…तो CM आवास के बाहर आत्मदाह कर लूंगी, गैंगरेप पीड़िता ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि 15 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके चलते मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि 15 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसके चलते मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।

शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के अनुसार उनके पति को 13 मई 2025 को पुलिस ने एक मामले में जेल भेज दिया था। पति के सहयोगी श्यामदत्त शर्मा और नीरज शर्मा ने उन्हें पति को जल्द जमानत करवाने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की। दोनों ने उन्हें 15 मई 2025 को श्यामदत्त शर्मा के श्याम पार्क एक्सटेंशन स्थित दफ्तर बुलाया।

वहां नीरज शर्मा ने उन्हें शीतल पेय पीने के लिए दिया, जिसे पीने के बाद वह नशे की हालत में हो गईं। इसके बाद दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया। इसके बाद दोनों ने दो बार में चार लाख रुपये लिए। 13 अगस्त 2025 को उनके पति की जमानत हो गई।

आरोप है कि पति के जेल से आने के बाद भी श्यामदत्त शर्मा ने उन्हें ब्लैकमेल करना जारी रखा। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को उन्होंने पति को मामले की जानकारी दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 18 सितंबर को साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार के महिला ने एक वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है।