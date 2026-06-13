चीनी सॉफ्टवेयर टूल से चोरी के मोबाइल करता था अनलॉक, पुलिस ने किया गैंग का भंडाफोड़
पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से 45 एंड्रॉइड स्मार्टफोन, 22 मोबाइल फोन की बॉडी, एक लैपटॉप और मोबाइल का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने वाला एक खास चाइनीज एएमपी टूल बरामद किया है।
पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में चल रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर उन्हें अत्याधुनिक विदेशी सॉफ्टवेयर की मदद से अनलॉक कर ग्रे मार्केट में बेचता था। पुलिस ने इस मामले में दो मोबाइल सॉफ्टवेयर टेक्नीशियनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से 45 एंड्रॉइड स्मार्टफोन, 22 मोबाइल फोन की बॉडी, एक लैपटॉप और मोबाइल का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने वाला एक खास चाइनीज एएमपी टूल बरामद किया है।
डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि चोरी के मोबाइलों की बरामदगी के अभियान के दौरान स्पेशल स्टाफ को गफ्फार मार्केट के एक नेटवर्क के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में टीम ने करोल बाग के बीडन पुरा स्थित केजीएन सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। मौके से गाजियाबाद के लोनी निवासी 29 वर्षीय मोहम्मद जलाल और राजपुर खुर्द एक्सटेंशन निवासी 27 वर्षीय इमरान को गिरफ्तार किया गया।
चाइनीज टूल से बाईपास करते थे लॉक
पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोनों आरोपी 12वीं पास हैं और तकनीकी रूप से बेहद माहिर हैं। वे चोरी के फोन प्राप्त करने के बाद ''चाइनीज एएमपी टूल'' का इस्तेमाल करते थे। यह टूल मोबाइल के फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स को बाईपास कर देता था। इसके बाद फोन का पुराना सारा डेटा मिटाकर उसे नए फोन की तरह बाजार में बेच दिया जाता था।
तीन राज्यों के मामलों का खुलासा
पुलिस की जांच में अब तक सात बरामद मोबाइल फोन दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज चोरी और गुमशुदगी के मामलों से जुड़े पाए गए हैं। इनमें दिल्ली के मधु विहार, न्यू अशोक नगर, मंडावली, गाजीपुर और रेलवे थाने के अलावा पानीपत, हरियाणा और मुजफ्फरनगर, यूपी के मामले शामिल हैं। पुलिस फिलहाल बाकी मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबरों का विश्लेषण कर रही है और गिरोह के अन्य सप्लायर्स और खरीदारों की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें