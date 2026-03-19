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दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं; 3 शहरों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

Mar 19, 2026 02:50 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। आईएमडी ने एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है।

दिल्ली-NCR में होगी झमाझम बारिश, चलेंगी तूफानी हवाएं; 3 शहरों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

Delhi Weather: आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को बादल छाए हुए हैं। अब मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं को लेकर 20 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों को बिजली के तारों, खिड़कियों और बिजली के खंभों के पास ना खड़े होने की अपील की है। आइए जानते हैं पूरे दिल्ली-एनसीआर के मौसम का हाल।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में अभी तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इससे पहले धूल भरी आंधी, गरज, बिजली और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर में जनजीवन को बाधित किया है और बिजली नेटवर्क को भी प्रभावित किया है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से तीन शहरों में ऑरेंज अलर्ट और दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

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3 शहरों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं को लेकर 20 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमकर बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में भी मौसम खराब रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी।

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कब तक खराब रहेगा दिल्ली का मौसम

शुक्रवार तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। बुधवार शाम खराब मौसम के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम से कम 16 उड़ानों को अन्य शहरों की ओर मोड़ दिया गया। इस दौरान मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को घर में रहने और खिड़कियों, बिजली के खंभों और बिजली की तारों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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