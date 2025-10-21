दिल्ली में दीपावली पर लड़कों की मस्ती दे गई लड़की को जिंदगी भर का दुख; फूटी एक आंख, दूसरी पर भी असर

संक्षेप: परिजनों का कहना है कि यह घटना रात करीब 10.30 बजे हुई थी और इसके बाद पुलिस को भी खबर दे दी गई थी। हालांकि इसके बाद भी पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, बल्कि घटना के करीब साढ़े चार घंटे बाद देर रात 3 बजे एक पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचा।

दीपावली पर पटाखे जलाते वक्त अतिउत्साही युवा कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं, कि जिससे किसी की जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के लाडो सराय इलाके से सामने आया है, जहां पर सोमवार रात कुछ लड़कों की मस्ती एक लड़की को जिंदगी भर का दुख दे गई। दरअसल इन युवकों ने एक पड़ोसी लड़की पर पटाखा जलाकर फेंक दिया, जो सीधे उसके चेहरे पर जाकर लगा। इसी दौरान पटाखा फटने की वजह से उस किशोरी की आंख में गहरी चोट आई और खून बहने लगा। ऐसे में पीड़िता की मदद करने या उसको अस्पताल ले जाने की बजाय आरोपी आवारा लड़के वहां से मौका देखकर भाग निकले। वारदात को लेकर आपसी विवाद की वजह भी सामने आ रही है।

इसके बाद किशोरी के परिजन उसे लेकर एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचे और वहां भर्ती करवाया। वहां पता चला कि पटाखे की वजह से उसकी एक आंख फूट गई है, वहीं दूसरी आंख को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीड़िता की पहचान रूपा के रूप में हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक आंख जाने के बाद पीड़िता को दूसरी आंख से भी कम दिखना शुरू हो गया है। इस बात ने परिजनों को भयानक चिंता में डाल दिया है। परिजनों का आरोप है कि न तो पुलिस की ओर से उनको कोई सहयोग मिल रहा है और न ही अस्पताल में रूपा का इलाज ठीक हो रहा है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का नाम रूपा है, जो कि 17 साल की है और अपने परिवार के साथ पुरी चौक, लाडो सराय गांव में रहती है। उसके परिवार में पिता अमोध पासवान और मां रेणु देवी के अलावा दो बहनें व एक भाई है। रूपा के पिता एक दफ्तर में काम करते हैं, मां भी छोटे-मोटे सामान की रेहड़ी लगाती है।

रूपा की मौसी ने बताया कि जिस इमारत में रूपा का परिवार रहता है, वहां एक अन्य किराएदार से परिवार का विवाद चल रहा है। माता-पिता के काम पर जाने के बाद बच्चे पानी भरते हैं, इसी बात पर किराएदार से उनका विवाद हो जाता है। आरोप है कि सोमवार को रूपा अपनी दोनों बहनों के अलावा मौसेरी बहन के साथ मकान की छत पर थी। तभी किराएदार का बेटा अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचा और आते ही पटाखे जलाकर लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया।

इस बीच आरोपी ने एक पटाखा जलाकर रूपा की ओर उछाल दिया। पटाखे की चिंगारी रूपा की आंख में लगी और उसकी आंख से खून बहने लगा। इसके बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गए, जबकि रूपा की बहनों ने परिजनों को सारी बात बताई। इसके बाद पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।