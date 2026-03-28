दिल्ली में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 160 यात्री थे सवार और आसमान में बंद हो गया एक इंजन
विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट के इंजन फेल होने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई थी। अब फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड हो गई है।
विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट के इंजन फेल होने दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, विशाखापत्तनम से इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। इस दौरान फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे-28 पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई और फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश की गई। इस दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया और फ्लाइट ने इमरजेंसी हालत में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया।
सभी यात्री सुरक्षित
विशाखापत्तनम से उड़ान भरकर फ्लाइट दिल्ली की ओर आ रही थी। इस दौरान फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। जब फ्लाइट आसमान में थी, तभी उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग के बाद सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि, यात्री सहमें हुए हैं।
इस घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार, 10 बजकर 39 मिनट पर इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E 579 के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई। इस दौरान बताया गया कि फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया था। फ्लाइट का इंजन फेल होने की जानकारी मिलने के बाद उसे इमरजेंसी हालत में दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया है। इस फ्लाइट में सवार सभी यात्रा फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित हैं।
सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, बोइंग 737 विमान में 160 यात्री सवार थे। उड़ान पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटरडार24 डॉट कॉम' के अनुसार, विमान सुबह 10 बजकर 59 मिनट पर उतरा।
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