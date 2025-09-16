नेपाल की जेल तोड़कर भारत भागा बदमाश, दिल्ली में 8 साल पहले किया था मर्डर; अब पुलिस ने दबोचा

दिल्ली पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे एक खूंखार अपराधी अर्जुन उर्फ भोला को नेपाल से गिरफ्तार किया है, जिसने 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी और नेपाल में भी एक और हत्या के जुर्म में 25 साल की सजा काट रहा था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक लंबे वक्त तक पीछा करने के बाद आखिरकार एक खूंखार फरार अपराधी को दबोच लिया है। नाम है अर्जुन एलियास भोला, जो नेपाल भाग गया था। नवंबर 2017 में दिल्ली के न्यू अशोक नगर में उसने अपनी कथित गर्लफ्रेंड की क्रूर हत्या कर दी थी। पीड़िता उसी इमारत में रहती थी जहां भोला का परिवार था। जब पीड़िता ने शादी से इनकार किया, तो भोला ने चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। उसके बाद वह फरार हो गया और नेपाल भाग गया, जहां वह पिछले 8 साल से छिपा हुआ था।

दोनों देशों में दोहरी हत्याओं का सिलसिला भोला का अपराध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। नेपाल पहुंचने के बाद वह एक स्थानीय दोस्त नौशाद के प्रेम प्रसंग के कांड में फंस गया। नौशाद का अफेयर एक शादीशुदा महिला से था, जिसकी मां ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। गुस्से में भोला ने महिला की मां पर चाकू से हमला किया, उसे घोंप दिया और सिर काट दिया – ठीक वैसा ही क्रूर तरीका जैसा दिल्ली वाली हत्या में अपनाया था। इस अपराध के लिए नेपाल की अदालत ने उसे 25 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन भोला जेल में भी चैन से नहीं रहा।

नेपाल की अशांति ने खोला भागने का रास्ता पिछले हफ्ते नेपाल में 'जेन जेड' प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़की हिंसा में कम से कम 51 लोग मारे गए, जिसमें एक भारतीय भी शामिल था। इसी अराजकता के बीच नेपाल की जेलों से 12,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। भोला भी इनमें से एक था। उसने जेल तोड़कर आजाद हो गया और भारत की ओर रवाना हो गया। दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि वह बिहार के रक्सौल बॉर्डर से नेपाल-भारत सीमा पार करने वाला है। तुरंत एक टीम तैनात की गई और भोला को सीमा पर ही दबोच लिया गया।