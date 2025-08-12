FSL report filed in case against Arvind Kejriwal and others Delhi court asks police to conclude probe अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस में FSL रिपोर्ट दाखिल, कोर्ट का दिल्ली पुलिस को यह आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
FSL report filed in case against Arvind Kejriwal and others Delhi court asks police to conclude probe

अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस में FSL रिपोर्ट दाखिल, कोर्ट का दिल्ली पुलिस को यह आदेश

दिल्ली की अदालत ने सोमवार को पूर्व सीएम और ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक मामले में दिल्ली पुलिस को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एफएसएल की ओर से इस मामले में सीडी की जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई है। 

Tue, 12 Aug 2025
अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस में FSL रिपोर्ट दाखिल, कोर्ट का दिल्ली पुलिस को यह आदेश

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस को जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की ओर से सीडी की जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सीलबंद रिपोर्ट और परिणाम को रिकॉर्ड पर लिया।

मजिस्ट्रेट ने कहा, “एफएसएल की ओर से रिपोर्ट दायर की गई है जिसमें कहा गया कि एफएसएल परिणाम एक अगस्त को एकत्र किया गया था।”

जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है, जो चार्जशीट तैयार करने के लिए आवश्यक थी, जिसके बाद अदालत ने एफएसएल को एक सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी को रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

एफएसएल के एक अधिकारी सोमवार को अदालत में पेश हुए। इससे पहले 29 जुलाई को कोर्ट ने गैरहाजिरी के कारण एफएसएल निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 10 जून को कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल न करने पर एफएसएल डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया था। 23 मई को अदालत ने एफएसएल को सीडी की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की गई है।

यह है पूरा मामला

मामला वर्ष 2019 में द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की याचिका पर 11 मार्च को अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (आप) और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ‘‘बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया था।’’