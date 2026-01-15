Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfruit seller killed women for declining marrriage proposal in greater noida
शादी का प्रपोजल ठुकाराया तो फल बेचने वाला बना हैवान, ग्रेटर नोएडा में महिला को मार डाला

शादी का प्रपोजल ठुकाराया तो फल बेचने वाला बना हैवान, ग्रेटर नोएडा में महिला को मार डाला

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में एक फल बेचने वाले ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज शख्स ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिसने 

Jan 15, 2026 10:15 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक फल बेचने वाले ने महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि महिला ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महिला ठीक एक साल पहले ग्रेटर नोएडा आई थी, और अब घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक कार के नीचे उसकी लाश मिली है। पुलिस ने आरोपी युवक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले की जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा के एसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सतीश ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दो बच्चों का पिता है और वो महिला के घर के पास ही फलों का ठेला लगाता था। महिला की चाची ने बताया कि उनकी भतीजी को एक कॉल सेंटर में जॉब मिली थी, जिसके बाद वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गई थी। मृतका की चाची ने बताया कि सात साल पहले मृतका के पिता की मौत हो गई थी और 5 साल पहले मां की भी मौत हो गई थी। माता-पिता की मौत के बाद वो अपने छोटे भाई के साथ ग्रेटर नोएडा आ गई थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सोमवार को करीब 8 बजे एक पड़ोसी ने महिला की लाश देखी। महिला की लाश एक कार के नीचे पड़ी हुई थी। मृतका के छोटे भाई ने चाची को फोन करके बताया कि उनकी बहन अभी काम पर से वापस नहीं आई है। भाई ने बताया कि उनकी बहन आमतौर पर 9 बजे वापस आ जाती थी। आने-जाने लिए मेट्रो या बाइक बुक करती थी। जिस दिन बहन को देर करती थी, वो फोन करके बता देती थी। रविवार रात को उसने नहीं बताया कि वो देर से आएंगी। अगले दिन बहन की लाश एक कार के नीचे मिली।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान उन्होंने सीसीटीवी खंगाला और आखिरकार सतीश को ट्रैक कर लिया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सतीश ने बताया कि पीड़िता अक्सर उसकी फलों की दुकान पर आती थी। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। सतीश ने बताया कि उसे उससे प्यार हो गया था। यह सोचकर कि वो भी उसे पसंद करती है, उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। महिला के मना करने के बाद उसकी हत्या कर दी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Ncr News Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।