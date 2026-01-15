शादी का प्रपोजल ठुकाराया तो फल बेचने वाला बना हैवान, ग्रेटर नोएडा में महिला को मार डाला

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा में एक फल बेचने वाले ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज शख्स ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिसने

ग्रेटर नोएडा में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक फल बेचने वाले ने महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि महिला ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महिला ठीक एक साल पहले ग्रेटर नोएडा आई थी, और अब घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक कार के नीचे उसकी लाश मिली है। पुलिस ने आरोपी युवक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए ग्रेटर नोएडा के एसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सतीश ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दो बच्चों का पिता है और वो महिला के घर के पास ही फलों का ठेला लगाता था। महिला की चाची ने बताया कि उनकी भतीजी को एक कॉल सेंटर में जॉब मिली थी, जिसके बाद वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गई थी। मृतका की चाची ने बताया कि सात साल पहले मृतका के पिता की मौत हो गई थी और 5 साल पहले मां की भी मौत हो गई थी। माता-पिता की मौत के बाद वो अपने छोटे भाई के साथ ग्रेटर नोएडा आ गई थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सोमवार को करीब 8 बजे एक पड़ोसी ने महिला की लाश देखी। महिला की लाश एक कार के नीचे पड़ी हुई थी। मृतका के छोटे भाई ने चाची को फोन करके बताया कि उनकी बहन अभी काम पर से वापस नहीं आई है। भाई ने बताया कि उनकी बहन आमतौर पर 9 बजे वापस आ जाती थी। आने-जाने लिए मेट्रो या बाइक बुक करती थी। जिस दिन बहन को देर करती थी, वो फोन करके बता देती थी। रविवार रात को उसने नहीं बताया कि वो देर से आएंगी। अगले दिन बहन की लाश एक कार के नीचे मिली।