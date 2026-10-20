पल्ला से कालिंदी कुंज तक; साबरमती की तर्ज पर बदलेगी दिल्ली की यमुना
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ही रिवरफ्रंट का मॉडल दिल्ली की जनता को दिखाई देगा।
अमित झा, नई दिल्ली: यमुना का कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार ने अहमदाबाद के प्रसिद्ध रिवरफ्रंट मॉडल को राजधानी में दोहराने के लिए साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) की फाइल आगे बढ़ा दी है। परियोजना के मार्गदर्शन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही है। परियोजना वजीराबाद बैराज को आधार बनाकर दो चरणों में पूरी होगी-
पहला चरण- पल्ला से वज़ीराबाद
दूसरा चरण- वजीराबाद से कालिंदी कुंज (ओखला बैराज)
पहला चरण सबसे पहले पूरा किया जाएगा, जो पूरे रिवरफ्रंट की एक झलक पेश करेगा। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो सरकार के मौजूदा कार्यकाल में ही रिवरफ्रंट का मॉडल दिल्ली की जनता को दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य शहर को एक स्वच्छ, हरा-भरा और विश्वस्तरीय रिवरफ्रंट देना है, जहां लाखों लोग योग, सुबह की सैर और मनोरंजन के लिए आ सकें।
नदी किनारे क्या-क्या होगा
- साइकिल ट्रैक और पैदल पथ
- खेल के मैदान
- मनोरंजन स्थल और खुले सार्वजनिक स्थान
हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा करने वाले प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली साबरमती की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगी और उन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढालेगी।
कायाकल्प के पीछे की सफाई मुहिम
मंत्री ने कहा कि लगभग ढाई सालों में यमुना साफ तौर पर स्वच्छ दिखने लगेगी। दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में से 28 को महज़ 18 महीनों में अपग्रेड किया जा चुका है, और 250 MGD अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिए नए प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे शहर में 100% सीवेज ट्रीटमेंट सुनिश्चित होगा।
यमुना दिल्ली में 52 किलोमीटर बहती है। वज़ीराबाद से ओखला के बीच 22 किलोमीटर के हिस्से पर केंद्रित कार्य के साथ, सरकार नदी का गौरव लौटाने और दिल्लीवासियों को ऐसा रिवरफ्रंट देने के लिए प्रतिबद्ध है जिस पर वे गर्व कर सकें। रिवरफ्रंट निर्माण और सफ़ाई अभियान के साथ-साथ आगे बढ़ने से, दिल्ली एक पुनर्जीवित यमुना की ओर अग्रसर है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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