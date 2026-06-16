'30 साल में 362% बढ़ा NCR का कंक्रीट जंगल'- जानिए खेती, पानी, इमारतों की बदलती कहानी
दिल्ली-NCR में 1986 से 2016 के बीच शहरीकरण की रफ्तार ने इलाके की तस्वीर बदल दी। इस दौरान Built-up Area 677 से बढ़कर 3129 वर्ग किमी हो गया, यानी 362% की बढ़ोतरी। खेत, जंगल और खुले क्षेत्र सिमटते गए, जबकि कंक्रीट के जंगल और रियल एस्टेट हब तेजी से फैलते गए।
दिल्ली NCR की तस्वीर बीते तीन दशकों में इतनी तेजी से बदली है कि 1986 का इलाका और आज का NCR दो अलग-अलग दुनिया जैसे लगते हैं। जहां कभी खेत, जंगल और खुले मैदान हुआ करते थे, वहां आज ऊंची-ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे, टाउनशिप और इंडस्ट्रियल इलाके नजर आते हैं। हाल ही में सामने आए भूमि उपयोग (Land Use) के आंकड़े बताते हैं कि 1986 से 2016 के बीच NCR में शहरीकरण की रफ्तार ने कुदरती इलाकों पर गहरा असर डाला है।
30 साल में कंक्रीट के जंगलों में 362 फीसदी बढ़ोतरी
नेशनल केपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे बड़ा बदलाव निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) में देखने को मिला। 1986 में NCR का केवल 677.48 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही निर्माण वाले क्षेत्र में आता था। 2016 तक यह बढ़कर 3129.72 वर्ग किलोमीटर पहुंच गया। यानी 30 साल में निर्मित क्षेत्र में करीब 362 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो NCR में कंक्रीट का दायरा लगभग 4.6 गुना बढ़ गया।
गांव की पहचान वाले इलाके बन गए रियल एस्टेट हब
इस तेजी से बढ़े शहरीकरण का असर खेती और हरियाली पर भी पड़ा। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक परियोजनाओं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बदल गया। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों का विस्तार आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया। जो क्षेत्र कभी गांवों और खेतों के रूप में पहचाने जाते थे, वे आज रियल एस्टेट हब बन चुके हैं।
शहरीकरण का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित शहरी विस्तार का सबसे बड़ा खामियाजा प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों (Natural Conservation Zones) पर पड़ा है। अरावली क्षेत्र, वाटर बॉडीज और ग्रीन स्ट्रेप पर बढ़ते दबाव ने पर्यावरणीय संतुलन को चुनौती दी है। यही कारण है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) कई बार NCR में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों की मैपिंग और संरक्षण को लेकर चिंता जता चुका है।
जंगल सिमटने से बढ़ रहीं बंजर जमीन
डेटा यह भी संकेत देता है कि कई इलाकों में जंगल और खुली जमीन का क्षेत्र सिकुड़ा है, जबकि कुछ हिस्सों में जमीन बंजर श्रेणी में पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो भविष्य में जल संकट, प्रदूषण और गर्मी जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।
आने वाले 30 साल के लिए क्या है चुनौती?
यानी 1986 का NCR जहां खेतों, पेड़ों और खुले आसमान के लिए जाना जाता था, वहीं 2016 तक आते-आते वह हाईराइज इमारतों, चौड़ी सड़कों और तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। सवाल अब यह है कि आने वाले 30 साल में NCR विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगा या नहीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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