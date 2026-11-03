दिल्ली में सांस लेना दूभर, 96 घंटे में AQI 124 से बढ़कर 464 हुआ; अचानक कैसे जहरीली हुई हवा?
30 अक्तूबर को हवा साफ थी, लेकिन दीवाली से कुछ दिन पहले 3 नवंबर की दोपहर 11.31 बजे शहर का AQI 464 दर्ज किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 96 घंटों में हवा इतनी जहरीली हो गई। समझिए पूरी कहानी।
दिल्ली का दम घुट रहा है। सांसे फूलने लगी हैं, क्योंकि AQI देखते ही देखते आसमान चढ़ गया है। आंकड़ों में बात करें तो महज 96 घंटों में AQI लेवल 124 से बढ़कर 400 पार हो गया है। 30 अक्तूबर को हवा साफ थी, लेकिन दीवाली से कुछ दिन पहले 3 नवंबर की दोपहर 11.31 बजे शहर का AQI 464 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में धुंध और बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 96 घंटों में हवा इतनी जहरीली हो गई। समझिए पूरी कहानी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह और तेजी से बदलते AQI आंकड़े
एकदम सरल और कम शब्दों में बताएं तो बारिश के बाद मिली राहत अब खत्म हो चुकी है। कमजोर हवाएं, गिरता तापमान, पराली का धुआं और स्थानीय प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं। अब आप बिगड़ते हालात के कुछ आंकड़ों को देखिए, फिर समझ आयेगा आखिर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है।
- AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 124 दर्ज किया गया था। उस दिन न्यूनतम AQI 45 और अधिकतम 280 रहा।
- इसके अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर को औसत AQI बढ़कर 256 पहुंच गया। इसके बाद प्रदूषण में तेजी से इजाफा हुआ।
- 1 नवंबर को औसत AQI 369 और 2 नवंबर को 393 दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर यहीं नहीं रुका।
- 3 नवंबर को सुबह 11:31 बजे दिल्ली का AQI 464 तक पहुंच गया।
- वहीं, 3 नवंबर की रात 12:01 बजे इसका स्तर 432 दर्ज किया गया था।
- 2 नवंबर को अधिकतम AQI 499 तक पहुंच गया था, जो 500 के स्तर से महज एक अंक कम था।
बारिश के बाद मिली राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी
अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली की हवा में कुछ सुधार हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात अर्नब से जुड़े मौसम तंत्र के प्रभाव से हुई बारिश ने वातावरण में मौजूद कुछ प्रदूषकों को कम करने में मदद की। बारिश के दौरान प्रदूषक कण नीचे आ जाते हैं, जबकि तेज हवाएं उन्हें फैलाकर उनकी स्थानीय सघनता कम करती हैं।
हालांकि, यह राहत अस्थायी साबित हुई। मौसम शुष्क होने के साथ ही वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, सड़कों की धूल और कचरा जलाने से निकलने वाले प्रदूषक फिर वातावरण में जमा होने लगे। इसका असर दिल्ली के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगा है।
कमजोर हवाओं ने बढ़ाई प्रदूषण की परेशानी
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक प्रमुख वजह वातावरण में हवा के फैलाव की क्षमता कमजोर होना है। इसे एटमॉस्फियरिक वेंटिलेशन कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवाएं प्रदूषकों को एक जगह जमा नहीं होने देतीं, लेकिन जब हवा की गति कम हो जाती है और वातावरण में हवा के ऊपर उठकर मिलने की ऊंचाई घट जाती है, तो प्रदूषक जमीन के नजदीक ही फंसे रहते हैं।
रात और सुबह के समय कमजोर हवाएं इस स्थिति को और खराब कर सकती हैं। ऐसे में वाहनों, उद्योगों और दूसरे स्रोतों से निकलने वाला धुआं वातावरण में जमा होता रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाला भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) अपने वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों में इन मौसमी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हैं।
पंजाब और पाकिस्तान में पराली का धुआं भी बढ़ा सकता है मुश्किल
दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आने वाला धुआं भी योगदान दे सकता है। पंजाब और पाकिस्तान में पराली जलाने की घटनाओं से निकलने वाला धुआं हवाओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाएं जारी रहने पर दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा पर इसका असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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