दोस्त की पत्नी से रेप, घर में घुसकर पिस्तौल के बल पर घटना को अंजाम दिया; पलवल में सनसनीखेज वारदात

दोस्त की पत्नी से रेप, घर में घुसकर पिस्तौल के बल पर घटना को अंजाम दिया; पलवल में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

हरियाणा के पलवल जिले के गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव में पिस्तौल के बल पर महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी महिला के पति का दोस्त है। उसने अकेला पाकर उसके घर में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Feb 10, 2026 06:20 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पलवल
हरियाणा के पलवल जिले के गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव में पिस्तौल के बल पर महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी महिला के पति का दोस्त है। उसने अकेला पाकर उसके घर में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर गदपुरी थाना पुलिस ने आरोपी सागर के खिलाफ रेप, एससी-एसटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी सागर अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

अकेला पाकर घर में घुसा

गदपुरी थाना प्रभारी एसआई कुलदीप ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। 6 फरवरी को दोपहर में वह अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसके पति का दोस्त सागर घर पर आया। उसके अकेले होने का फायदा उठा कर उसने उस पर पिस्तौल तान दी। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और जबरन उसके साथ रेप किया।

गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी

वारदात के बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद आरोपी सागर फरार हो गया। इस वारदात के बाद पीड़िता गहरे सदमे में चली गई। सास ने जब पूछताछ की तो उसने रोते हुए आपबीती सुनाई। सास के समझाने-बुझाने के बाद पीड़िता ने गदपुरी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी।

आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

आरोपी सागर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर चोरी और छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गदपुरी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

