BARC इंटरव्यू की पार्टी करने आए थे दोस्त, तभी ढह गई इमारत; साकेत हादसे में 2 इंजीनियर की मौत

Saket Building Collapse: परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठित संस्थान BARC में नौकरी पाने का सपना देखने वाले 28 साल के कपिल अपने इंटरव्यू में जबरदस्त प्रदर्शन की खुशी दोस्तों के साथ मना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया।

Saket Building Collapse: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठित संस्थान BARC में नौकरी पाने का सपना देखने वाले 28 साल के कपिल अपने इंटरव्यू में जबरदस्त प्रदर्शन की खुशी दोस्तों के साथ मना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। हादसे में कपिल और उनके दोस्त नलिन राय की मौत हो गई। दोनों इंजीनियरिंग के छात्र थे।

इंटरव्यू अच्छा गया, दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कपिल का शनिवार को Bhabha Atomic Research Centre (BARC) में इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद उन्होंने अपने पांच दोस्तों को दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके स्थित एक कैंटीन में बुलाया था। यह कैंटीन GATE, NEET और FMGE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है।

शाम करीब साढ़े सात बजे सभी दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी पास की बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत का मलबा सीधे टिन शेड वाली कैंटीन पर आ गिरा और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

दो इंजीनियरिंग छात्रों की गई जान हादसे में कपिल और उनके दोस्त नलिन राय की मौत हो गई। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के पूर्व छात्र थे और बाद में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे। नलिन राय बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। 23 वर्षीय नलिन ने हाल ही में बीटेक पूरा किया था और GATE परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक, उन्होंने हादसे वाले दिन ही घर पर बात की थी और छुट्टियों में घर आने की योजना बता रहे थे।

8 घंटे तक मलबे के पास इंतजार करता रहा परिवार नलिन के चाचा बैकुंठ नाथ गुरुग्राम में रहते हैं। रात करीब आठ बजे उनके पास दोस्तों का फोन आया, तो सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वह सुबह पांच बजे तक मौके पर अपने भतीजे के मिलने की उम्मीद में इंतजार करते रहे। उन्हें बाद में सूचना मिली कि नलिन का शव बरामद कर लिया गया है और उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। परिजनों के अनुसार, नलिन के सिर में गंभीर चोट आई थी।

ज्यादातर लोगों के सिर में लगी गंभीर चोट हादसे में मरने वालों और घायलों के परिजनों का कहना है कि मलबा गिरने के कारण कई लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं। शुरुआती मृतकों में 24 वर्षीय रवि भी शामिल थे, जिनके सीने में लोहे की रॉड घुस गई थी।

'पहले लगा भूकंप आया है' प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत गिरने से ठीक पहले तेज आवाजें सुनाई दी थीं। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "हमें पहले लगा कि भूकंप आया है। शीशे हिलने लगे थे। इसके बाद इमारत से जोरदार टूटने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत झुककर गिर गई।"