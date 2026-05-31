Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BARC इंटरव्यू की पार्टी करने आए थे दोस्त, तभी ढह गई इमारत; साकेत हादसे में 2 इंजीनियर की मौत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Saket Building Collapse: परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठित संस्थान BARC में नौकरी पाने का सपना देखने वाले 28 साल के कपिल अपने इंटरव्यू में जबरदस्त प्रदर्शन की खुशी दोस्तों के साथ मना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया।

BARC इंटरव्यू की पार्टी करने आए थे दोस्त, तभी ढह गई इमारत; साकेत हादसे में 2 इंजीनियर की मौत

Saket Building Collapse: दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार शाम हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिष्ठित संस्थान BARC में नौकरी पाने का सपना देखने वाले 28 साल के कपिल अपने इंटरव्यू में जबरदस्त प्रदर्शन की खुशी दोस्तों के साथ मना रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक बहुमंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और जश्न का माहौल मातम में बदल गया। हादसे में कपिल और उनके दोस्त नलिन राय की मौत हो गई। दोनों इंजीनियरिंग के छात्र थे।

इंटरव्यू अच्छा गया, दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कपिल का शनिवार को Bhabha Atomic Research Centre (BARC) में इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद उन्होंने अपने पांच दोस्तों को दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके स्थित एक कैंटीन में बुलाया था। यह कैंटीन GATE, NEET और FMGE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है।

शाम करीब साढ़े सात बजे सभी दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी पास की बहुमंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। इमारत का मलबा सीधे टिन शेड वाली कैंटीन पर आ गिरा और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।

ये भी पढ़ें:ऐसे रची गई सूर्या को मारने की साजिश, असद के एनकाउंटर तक की कहानी

दो इंजीनियरिंग छात्रों की गई जान

हादसे में कपिल और उनके दोस्त नलिन राय की मौत हो गई। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के पूर्व छात्र थे और बाद में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे। नलिन राय बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। 23 वर्षीय नलिन ने हाल ही में बीटेक पूरा किया था और GATE परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परिवार के मुताबिक, उन्होंने हादसे वाले दिन ही घर पर बात की थी और छुट्टियों में घर आने की योजना बता रहे थे।

8 घंटे तक मलबे के पास इंतजार करता रहा परिवार

नलिन के चाचा बैकुंठ नाथ गुरुग्राम में रहते हैं। रात करीब आठ बजे उनके पास दोस्तों का फोन आया, तो सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वह सुबह पांच बजे तक मौके पर अपने भतीजे के मिलने की उम्मीद में इंतजार करते रहे। उन्हें बाद में सूचना मिली कि नलिन का शव बरामद कर लिया गया है और उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। परिजनों के अनुसार, नलिन के सिर में गंभीर चोट आई थी।

ये भी पढ़ें:‘इसकी कहानी खत्म कर दे’- असद को पिता नवाब ने सूर्या की हत्या के लिए उकसाया था

ज्यादातर लोगों के सिर में लगी गंभीर चोट

हादसे में मरने वालों और घायलों के परिजनों का कहना है कि मलबा गिरने के कारण कई लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं। शुरुआती मृतकों में 24 वर्षीय रवि भी शामिल थे, जिनके सीने में लोहे की रॉड घुस गई थी।

'पहले लगा भूकंप आया है'

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत गिरने से ठीक पहले तेज आवाजें सुनाई दी थीं। एक स्थानीय निवासी ने बताया, "हमें पहले लगा कि भूकंप आया है। शीशे हिलने लगे थे। इसके बाद इमारत से जोरदार टूटने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत झुककर गिर गई।"

स्थानीय लोगों ने खुद शुरू किया रेस्क्यू

कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरुआती समय में बचाव दल को संभावित फंसे लोगों की जानकारी देने के बावजूद उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका दावा है कि विशेष बचाव दल के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने ही 8 से 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला था। रातभर चले राहत अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी फंसे लोगों का पता लगाया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।