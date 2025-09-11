किराए के पैसे नहीं देता, खाना भी फ्री में खाता..., नोएडा में दोस्त ने डिलीवरी बॉय का किया मर्डर
मामला खुला तो पता चला कि डिलीवरी बॉय की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं उसके साथ खाने, साथ रहने, साथ-साथ जीवन गुजार रहे दोस्त पर आया। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ हुई तो हत्या के पीछे की वजहें चौकानें वाली थीं।
किराए के पैसे नहीं दोता, खाना भी फ्री में खाता
पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि हत्या का शिकार और हत्या का आरोपी दोनों ही डिलीवरी बॉय हैं। दोनों एक साथ रहते हैं। कमरे का किराया बांटने से लेकर खाने-पीने तक की चीजें साथ-साथ मिल बांटकर होती हैं। लेकिन, शायद यहीं बात बिगड़ गई। हत्या के आरोपी दोस्त ने बताया कि मृतक डिलीवरी बॉय कमरे के किराए के पैसे नहीं देता था। खाना भी फ्री में खाता था।
खाना और किराए पर बहस ने ले ली जान?
इसके चलते दोनों की कई बार बहस और विवाद हो चुके थे। अब तक की जानकारी में सामने आ रहा है कि गुस्से में आकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस को पांच सितंबर को एक डिलीवरी बॉय के मरे होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर कमरे में एक शव बरामद हुआ था। इसके बाद छानबीन हुई और आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले से संबंधित अन्य पहलुओं और लोगों की जांच कर रही है कि आखिर इस क्राइम में कोई और साथ था या नहीं।