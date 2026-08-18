हिंडन नदी को निर्मल बनाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए नया प्लान तैयार किया जाएगा। नालों को साफ कर नदी को स्वच्छ बनाने के काम पर पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद और लोनी के नालों का पानी शोधित कर हिंडन नदी और यमुना को प्रदूषण से बचाने की कवायद अब नए सिरे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए योजना तैयार कराएगी। नई डीपीआर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये की बनेगी।

यमुना में गिर रहे नालों को बंद करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जल निगम ने करीब 4400 करोड़ रुपये की दो डीपीआर बनाई थीं। लोनी के तीन नालों और गाजियाबाद के सात नालों के लिए अलग-अलग डीपीआर बनी थी। गाजियाबाद के नाले हिंडन में गिरते हैं, जो आगे जाकर यमुना में ही मिल जाती है। नमामि गंगे ने परियोजना की अधिक लागत होने से डीपीआर लौटा दी।

दोनों डीपीआर नए सिरे से बनाई जाएंगी अधिकारियों के मुताबिक, नालों को टैप कर पानी को शोधित किया जाएगा। यह काम हर हाल में होना है। ऐसे में शासन स्तर से इस योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दोनों डीपीआर को नए सिरे से बनाया जाएगा। पूर्व में तैयार किए गए प्रस्ताव में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर तकनीक और 15 साल के लंबे संचालन व रखरखाव का खर्च भी जोड़ा गया था, इसीलिए परियोजना की लागत आम एसटीपी के मुकाबले 10-12 गुना तक हो गई थी। शासन से निर्देश मिलते ही नए सिरे से दोनों डीपीआर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बार सिर्फ निर्माण की लागत ही जोड़ी जाएगी। ऐसे में दोनों डीपीआर अनुमानित डेढ़ हजार करोड़ रुपये की हो सकती हैं।

कम बजट से जल्द मंजूरी की उम्मीद पुरानी डीपीआर में निर्माण के साथ-साथ 15 साल के भारी-भरकम रखरखाव खर्च को भी शामिल कर लिया गया था, जिससे कुल बजट 4400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। अब नए सिरे से तैयार होने वाली डीपीआर में सिर्फ निर्माण लागत को रखा जाएगा, जो करीब 1500 करोड़ रुपये के आसपास होगी। लागत घटने से जल्द मंजूरी भी मिल सकती है।