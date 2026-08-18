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काम की बात: निर्मल हिंडन के लिए बनेगा नया प्लान, लोनी और गाजियाबाद के नालों का पानी होगा साफ

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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हिंडन नदी को निर्मल बनाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए नया प्लान तैयार किया जाएगा। नालों को साफ कर नदी को स्वच्छ बनाने के काम पर पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

Hindon River Ghaziabad
हिंडन नदी गाजियाबाद

दिल्ली से सटे गाजियाबाद और लोनी के नालों का पानी शोधित कर हिंडन नदी और यमुना को प्रदूषण से बचाने की कवायद अब नए सिरे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए योजना तैयार कराएगी। नई डीपीआर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये की बनेगी।

यमुना में गिर रहे नालों को बंद करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जल निगम ने करीब 4400 करोड़ रुपये की दो डीपीआर बनाई थीं। लोनी के तीन नालों और गाजियाबाद के सात नालों के लिए अलग-अलग डीपीआर बनी थी। गाजियाबाद के नाले हिंडन में गिरते हैं, जो आगे जाकर यमुना में ही मिल जाती है। नमामि गंगे ने परियोजना की अधिक लागत होने से डीपीआर लौटा दी।

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दोनों डीपीआर नए सिरे से बनाई जाएंगी

अधिकारियों के मुताबिक, नालों को टैप कर पानी को शोधित किया जाएगा। यह काम हर हाल में होना है। ऐसे में शासन स्तर से इस योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दोनों डीपीआर को नए सिरे से बनाया जाएगा। पूर्व में तैयार किए गए प्रस्ताव में मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर तकनीक और 15 साल के लंबे संचालन व रखरखाव का खर्च भी जोड़ा गया था, इसीलिए परियोजना की लागत आम एसटीपी के मुकाबले 10-12 गुना तक हो गई थी। शासन से निर्देश मिलते ही नए सिरे से दोनों डीपीआर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बार सिर्फ निर्माण की लागत ही जोड़ी जाएगी। ऐसे में दोनों डीपीआर अनुमानित डेढ़ हजार करोड़ रुपये की हो सकती हैं।

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कम बजट से जल्द मंजूरी की उम्मीद

पुरानी डीपीआर में निर्माण के साथ-साथ 15 साल के भारी-भरकम रखरखाव खर्च को भी शामिल कर लिया गया था, जिससे कुल बजट 4400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। अब नए सिरे से तैयार होने वाली डीपीआर में सिर्फ निर्माण लागत को रखा जाएगा, जो करीब 1500 करोड़ रुपये के आसपास होगी। लागत घटने से जल्द मंजूरी भी मिल सकती है।

नया एसटीपी बनाने का प्रस्ताव

गाजियाबाद जिले के सात नालों को टैप किया जाएगा। महामाया स्टेडियम के पीछे 180 एमएलडी क्षमता का नया एसटीपी बनाने का प्रस्ताव है। इसमें नालों का पानी पहुंचाया जाएगा, जो अभी सीधे हिंडन नदी में गिरते हैं। वहीं,लोनी के तीन बड़े नाले भी इसी तरह टैप होंगे और इनका पानी शोधित करने के लिए 140 एमएलडी क्षमता का अलग एसटीपी बनेगा। दोनों नए एसटीपी की कुल प्रस्तावित क्षमता 320 एमएलडी होगी। इसके अलावा योजना में डूंडाहेड़ा स्थित 70 एमएलडी क्षमता के मौजूदा एसटीपी को भी अपग्रेड किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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