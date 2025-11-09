‘परिवार या समाज दो बालिग लोगों…’; जीवनसाथी चुनने की आजादी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कही यह बात

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFreedom to choose life partner intrinsic part of personal liberty: Delhi High Court
संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीवनसाथी चुनने की आजादी संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। परिवार या समाज दो बालिग लोगों की शादी करने की पसंद में रुकावट नहीं डाल सकते।

Sun, 9 Nov 2025 01:38 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीवनसाथी चुनने की आजादी संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न हिस्सा है। परिवार या समाज दो बालिग लोगों की शादी करने की पसंद में रुकावट नहीं डाल सकते।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते कहा कि शीर्ष अदालत ने भी माना है कि भारत में जाति का सामाजिक प्रभाव अब भी मजबूत है और अंतरजातीय विवाह एकीकरण को बढ़ावा देकर और जातिगत भेदभाव को कम करके एक जरूरी संवैधानिक और सामाजिक काम करती हैं।

जस्टिस संजीव नरूला ने 4 नवंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विवाह राष्ट्र हित में हैं और इन्हें किसी भी पारिवारिक या सांप्रदायिक दखल से कड़ा संरक्षण मिलना चाहिए।’’

हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अभिन्न अंग है।

हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘जहां दो वयस्क सहमति से विवाह करने या साथ रहने का निर्णय लेते हैं, वहां न तो परिवार और न ही समाज कानूनी रूप से उस विकल्प में बाधा डाल सकता है और ना ही उन पर दबाव, सामाजिक प्रतिबंध लगा सकता है या धमकियां दे सकता है।’’

अदालत ने यह टिप्पणी एक अंतरजातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो पिछले 11 सालों से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं और अब शादी करने का इरादा रखते हैं। हालांकि, दोनों की मां और अन्य रिश्तेदार उनके रिश्ते का विरोध कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। जिसके कारण उन्हें सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस जोड़े ने दिल्ली पुलिस को अपनी सुरक्षा करने और शादी के अपने फैसले में किसी हस्तक्षेप को रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
