काम की बात: गुरुग्राम में HPV का मुफ्त टीका कहां मिलेगा, किसे लगेगा और क्यों जरूरी है
शुरुआत में कुछ अस्पतालों में यह टीका मिलेगा। बाद में स्कूलों और अन्य केंद्रों पर लगने वाले शिविर में भी टीकाकरण की व्यवस्था होगी।
केंद्र सरकार की पहल पर अब देशभर में 14 साल की बच्चियों को 'ह्यूमन पैपिलोमावायरस' (HPV) के टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के अजमेर से अभियान की शुरुआत करेंगे। देश और हरियाणा के अन्य हिस्सों की तरह गुरुग्राम में भी इस टीकाकरण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत में कुछ अस्पतालों में यह टीका मिलेगा। बाद में स्कूलों और अन्य केंद्रों पर लगने वाले शिविर में भी टीकाकरण की व्यवस्था होगी।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 28 फरवरी से गुरुग्राम के जिला नागरिक अस्पताल में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। जिला सिविल सर्जन डॉ. लोकवीर ने बताया कि अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से करेंगे। जिले में 14 वर्ष की किशोरियों को निःशुल्क और स्वैच्छिक टीका लगाया जाएगा।
डॉ. लोकवीर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसके प्रमुख कारणों में से एक है। सरकार 6, 11, 16 और 18 प्रकारों से सुरक्षा देने वाली वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। शुभारंभ दिवस पर करीब 50 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।
अभी कहां-कहां मिलेगा टीका
शुरुआती चरण में जिला अस्पताल, उपमंडल अस्पताल और सीएचसी में टीकाकरण होगा। स्कूलों के माध्यम से भी छात्राओं को लाया जाएगा। अभियान की मॉनिटरिंग यू-विन पोर्टल से होगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि टीकाकरण के बाद बालिकाओं को आधा घंटा केंद्र पर अवश्य रुकवाएं, ताकि किसी भी प्रतिक्रिया की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
काम की बात
यह टीका सरकार की ओर से बच्चियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। अभी फिलहाल 14 साल की बच्चियों को 'गार्डासिल' 4 नाम के एक 'क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन' की एक डोज लगाई जाएगी। बाद में उम्र में बदलाव किया जा सकता है। यह इंजेक्शन सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) का कारण बनने वाले एचपीवी टाइप 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे टीके द्वारा रोका जा सकता है। इस टीके को लगवाकर आप अपनी बच्चियों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसका लाभ जरूर लें।
