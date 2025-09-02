Fraud in the name of jobs in Russia people standed hungry and thirsty abroad रूस में नौकरी के नाम पर धोखाड़ी, विदेश में भूखें-प्यासे भटकते रहे लोग, क्या है ये स्कैम, Ncr Hindi News - Hindustan
रूस में नौकरी के नाम पर धोखाड़ी, विदेश में भूखें-प्यासे भटकते रहे लोग, क्या है ये स्कैम

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एजेंटों के एक समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें काम का झांसा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें विदेश में अकेला छोड़ दिया गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईTue, 2 Sep 2025 02:45 PM
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एजेंटों के एक समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें काम का झांसा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें विदेश में अकेला छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाने के रानीपुर गांव निवासी पीड़ित प्रमोद चौहान द्वारा दर्ज कराई गई फआईआर के अनुसार, वह राजमिस्त्री का काम करता था। उसने बताया कि वह 18 साल तक सऊदी अरब में काम कर चुका था, जहां उसकी मुलाकात निज़ामुद्दीन अकरम खान से हुई और उसने उस पर भरोसा कर लिया।

प्रमोद ने बताया कि जब वह रूस में नौकरी की तलाश में था, तब उसने निज़ामुद्दीन से दोबारा संपर्क किया। उसने आरोप लगाया कि निज़ामुद्दीन ने उसे नौकरी का वादा किया और 30 जून को बदरपुर बॉर्डर के पास हाका मॉस्को नामक एक कंपनी का नियुक्ति पत्र दिया। हालांकि, उसने ऑफिस या घर नहीं दिखाया और केवल बाहर ही डॉक्यूमेंट्स दिखाए। प्रमोद ने आरोप लगाया कि एजेंटों ने उसे रूस के लिए लेबर वीजा मिलने की बात कही थी। लेकिन बाद में उसे पता चला कि एजेंटों ने उसे केवल टूरिस्ट वीजा दिया था।

पीड़ित ने कहा, आरोपियों आश्वासनों के झांसे में आकर, मैंने और मेरे पड़ोसी गौतम साहनी ने इन एजेंटों को यूपीआई के जरिए कुल 4,05,000 रुपये और 50,000 रुपये नकद दिए। यह रकम कथित तौर पर निज़ामुद्दीन और प्रेमचंद ने अलग-अलग बहाने बनाकर हड़प ली। पैसे देने के बाद, दोनों व्यक्तियों को 1 जुलाई को कज़ाकिस्तान भेज दिया गया, जहां वे कुछ दिन रुके और फिर रूस के ओम्स्क ले जाया गया। शिकायत के अनुसार, उन्हें बिना खाने-पीने और पैसे के सड़कों पर छोड़ दिया गया।

प्रमोद ने कहा, हम कई दिनों तक बिना किसी संसाधन के, भूखे-प्यासे वहां फंसे रहे। आखिरकार, हमने अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क किया और उन्होंने टिकट खरीदने के लिए पैसे भेजकर हमारी मदद की।

दोनों व्यक्ति अपने परिवारों की मदद से प्लेन का टिकट खरीदने के बाद 17 जुलाई को भारत लौट आए। शिकायत के बाद, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बीएनएस की धारा 318/61/3(5) के तहत एक एफआईआऱ दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी।