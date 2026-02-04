विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर चलता था ठगी का खेल, दिल्ली पुलिस ने किया बड़े गैंग का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था और अमीर लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने मुंबई, कोटा, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए 'म्यूल' (किराये के) बैंक खातों का नेटवर्क चलाते थे।
यह पूरा मामला तब सामने आया जब दिल्ली के एक रियल एस्टेट कारोबारी, कृष्ण कुमार से ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर 3.76 करोड़ रुपये की ठगी हुई। उन्हें भारी मुनाफे का लालच देकर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर फंसाया गया था। 15 सितंबर 2025 को दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की।
सबसे पहले नवी मुंबई के रहने वाले सबलू कुमार का पता चला, जिसके बैंक खाते में ठगी के 10 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने उसे कोटा से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद दिल्ली के जंगपुरा से वसीम अहमद, राजेश खान, शाहिद अली और मन्नू इस्सर को दबोचा गया।
जांच में पता चला कि इस गिरोह का जाल काफी गहरा है। मामले में आखिरी गिरफ्तारी द्वारका से मनीष कुमार की हुई, जो बैंक खातों के प्रबंधन और पैसों के लेनदेन का मुख्य काम देखता था। मनीष के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वह देशभर में कम से कम 52 अन्य साइबर अपराधों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के पीछे के मास्टरमाइंड और पैसों के बाकी लेनदेन की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें