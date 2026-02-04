Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsfraud carried out at the behest of foreign handlers Delhi Police busted a major gang
विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर चलता था ठगी का खेल, दिल्ली पुलिस ने किया बड़े गैंग का भंडाफोड़

विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर चलता था ठगी का खेल, दिल्ली पुलिस ने किया बड़े गैंग का भंडाफोड़

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था और अमीर लोगों को अपना शिकार बनाता था।

Feb 04, 2026 06:29 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था और अमीर लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने मुंबई, कोटा, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए 'म्यूल' (किराये के) बैंक खातों का नेटवर्क चलाते थे।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब दिल्ली के एक रियल एस्टेट कारोबारी, कृष्ण कुमार से ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर 3.76 करोड़ रुपये की ठगी हुई। उन्हें भारी मुनाफे का लालच देकर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर फंसाया गया था। 15 सितंबर 2025 को दर्ज हुई एफआईआर के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की।

सबसे पहले नवी मुंबई के रहने वाले सबलू कुमार का पता चला, जिसके बैंक खाते में ठगी के 10 लाख रुपये आए थे। पुलिस ने उसे कोटा से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद दिल्ली के जंगपुरा से वसीम अहमद, राजेश खान, शाहिद अली और मन्नू इस्सर को दबोचा गया।

जांच में पता चला कि इस गिरोह का जाल काफी गहरा है। मामले में आखिरी गिरफ्तारी द्वारका से मनीष कुमार की हुई, जो बैंक खातों के प्रबंधन और पैसों के लेनदेन का मुख्य काम देखता था। मनीष के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वह देशभर में कम से कम 52 अन्य साइबर अपराधों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के पीछे के मास्टरमाइंड और पैसों के बाकी लेनदेन की जांच कर रही है।

