Fracture gang punished man for saving his friend life in Faridabad, hit him very badly with stick फरीदाबाद में फ्रैक्चर गैंग ने युवक को दी दोस्ती निभाने की सजा, 18 सेकेंड में मारी 14 बार लाठी; हालत गंभीर
Fracture gang punished man for saving his friend life in Faridabad, hit him very badly with stick

फरीदाबाद में फ्रैक्चर गैंग ने युवक को दी दोस्ती निभाने की सजा, 18 सेकेंड में मारी 14 बार लाठी; हालत गंभीर

हमले में घायल युवक की पहचान विनय के रूप में हुई है। उसे पहले बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में उसे संतोष अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादSat, 23 Aug 2025 04:12 PM
फरीदाबाद में एक युवक की लाठियों से जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। युवक के साथ यह वारदात दोस्ती निभाने के चलते की गई। जानलेवा हमले का आरोप फ्रैक्चर गैंग पर लगा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन आरोपी फरार हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह वारदात डबुआ थाना क्षेत्र में 17 अगस्त की रात को हुई, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 19 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी।

घायल युवक की पहचान विनय पांडे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि विनय के साथ मारपीट की यह घटना दोस्ती निभाने के चक्कर में हुई। दोपहर में आरोपियों ने विनय के दोस्त लक्की की पिटाई की थी, जिसके बाद वह अपने घायल दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचा था। इसी बात का बदला लेने के लिए उन आरोपियों ने उसी रात को विनय को भी लाठी-डंडों से बुरी तरह पीट दिया। युवक पर यह हमला डबुआ कॉलोनी में स्थित उसके घर से कुछ दूरी पर हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त की दोपहर को लक्की पुरानी पुलिस चौकी रोड पर स्थित एक सैलून पर बाल कटवाने गया था, इसी दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर वहां मौजूद चार युवकों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। जिसके बाद विनय उसे लेकर अस्पताल पहुंया। इसी बात से नाराज होकर चारों आरोपियों ने रात को अकेला देख उसे घेर लिया और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। वारदात में विनय को कई गंभीर चोटें आई हैं।

हमले में घायल विनय को पहले बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में विनय को संतोष अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुल 5 चोटें आई हैं, जिनमें से तीन साधारण और दो गंभीर किस्म की हैं।

उधर मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को हुई इस घटना के बारे में पीड़ित विनय के पिता ने 19 अगस्त को लिखित शिकायत दी थी। जिसके बाद वीडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर डबुआ थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।