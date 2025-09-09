Four-storey building collapsed in Delhi Punjabi Basti area near Sabzi Mandi 14 people rescued many injured दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला मकान ढहा, 14 लोग किए गए रेस्क्यू, कई घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला मकान ढहा, 14 लोग किए गए रेस्क्यू, कई घायल

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेयTue, 9 Sep 2025 08:27 AM
उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी बस्ती में सोमवार देर रात एक चार मंजिला बिल्डिंग ढह गई। घटना के समय यह इमारत खाली थी। घटना के बाद बगल वाली बिल्डिंग में रहने वाले 14 लोगों को दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू किया गया, इनमें कुछ के घायल होने की खबर है। वहीं, कुछ वाहनों के मलबे में फंसे होने की बात सामने आई है। बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है वर्षों पुरानी यह चार मंजिला इमारत काफी जर्जर हालत में थी।

नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके के पंजाबी बस्ती में एक 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। दमकल विभाग को रात 3:05 बजे घटना की जानकारी मिली। एमसीडी ने पहले ही इस बिल्डिंग को डेंजर घोषित किया हुआ था। गनीमत यह रही हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां बचाव टीमों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गईं। बचाव कर्मियों ने हादसे के बाद पास की बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया। बिल्डिंग गिरने की वजह से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। दिल्ली पुलिस और कैट्स (CATS) समेत अन्य सरकारी एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है।

एमसीडी ने 'डेंजर' घोषित की हुई थी इमारत

सब्जी मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी बस्ती में 200 गज में बनी चार मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, बिल्डिंग के आसपास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही 'डेंजर' यानी खतरनाक घोषित किया हुआ था। इसके बावजूद, यह इमारत कई सालों से ऐसे ही खड़ी थी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। आसपास के लोगों ने कई बार इस बाबत लिखित शिकायत भी दी थी पर निगम की तरफ से समय रहते बिल्डिंग को नहीं गिराया गया। ​

नरेला में छज्जा करने से गई थी बच्चे की जान

वहीं, कल दिल्ली के नरेला की प्रेम कॉलोनी में बारिश के चलते एक मकान का जर्जर छज्जा अचानक गिरने से उसके नीचे खेल रहे चार साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक, उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि सोमवार को लगभग 4 बजे नरेला थाने को पुराने छज्जे के गिरने की सूचना मिली थी। नरेला थाना के एसएचओ पुलिस टीम के सहित मौके पर पहुंचे तो पता चला कि प्रेम कॉलोनी की गली नंबर-3 में एक मकान की पहली मंजिल पर बना पुराना बारिश के कारण छज्जा गिर गया था। यह छज्जा लोहे की बीम पर टिका था और उसके दोनों ओर शौचालय बने थे। स्वामी ने बताया कि उस समय बाहर खेल रहा चार वर्षीय बच्चा मलबे की चपेट में आ गया। परिजन और पुलिस द्वारा तुरंत उसे नरेला के सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।