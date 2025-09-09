दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला मकान ढहा, 14 लोग किए गए रेस्क्यू, कई घायल

उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी बस्ती इलाके में सोमवार देर रात एक चार मंजिला इमारत ढह गई। घटना के बाद बगल वाली इमारत में रहने वाले 14 लोगों को दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू किया गया, कुछ के घायल होने की खबर है। बचाव अभियान जारी है।

नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके के पंजाबी बस्ती में एक 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। दमकल विभाग को रात 3:05 बजे घटना की जानकारी मिली। एमसीडी ने पहले ही इस बिल्डिंग को डेंजर घोषित किया हुआ था। गनीमत यह रही हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां बचाव टीमों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गईं। बचाव कर्मियों ने हादसे के बाद पास की बिल्डिंग में फंसे 14 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया। बिल्डिंग गिरने की वजह से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। दिल्ली पुलिस और कैट्स (CATS) समेत अन्य सरकारी एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है।

एमसीडी ने 'डेंजर' घोषित की हुई थी इमारत सब्जी मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी बस्ती में 200 गज में बनी चार मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, बिल्डिंग के आसपास खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने इस बिल्डिंग को पहले ही 'डेंजर' यानी खतरनाक घोषित किया हुआ था। इसके बावजूद, यह इमारत कई सालों से ऐसे ही खड़ी थी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। आसपास के लोगों ने कई बार इस बाबत लिखित शिकायत भी दी थी पर निगम की तरफ से समय रहते बिल्डिंग को नहीं गिराया गया। ​