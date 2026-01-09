गाजियाबाद में हिंडन बैराज के पास बनेगा 4 लेन का पुल, सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा तक होगी सीधी कनेक्टिविटी

संक्षेप: गाजियाबाद में हिंडन बैराज पास 4 लेन का पुल बनाने की वर्षों पुरानी मांग को आवास एवं विकास परिषद की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 51 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल के इस प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसमें मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

गाजियाबाद में हिंडन बैराज के पास रोजाना जाम और लंबी कतार से जूझ रहे वाहन चालकों को जल्द राहत मिलेगी। हिंडन बैराज के पास 4 लेन का पुल बनाने की वर्षों पुरानी मांग को आवास एवं विकास परिषद की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 51 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल के इस प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और इसमें मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसी सिद्धार्थ विहार आवासीय योजना प्राइम लोकेशन वाली है। दिल्ली-नोएडा के साथ मेरठ और हापुड़ के लिए यहां से सीधी कनेक्टिविटी है। गाजियाबाद जंक्शन के साथ पुराने शहर में आना भी सुगम है, लेकिन इंदिरापुरम, वसुंधरा और मोहननगर और हिंडन एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए यहां के लोगों को लंबे समय से जूझना पड़ रहा है।

अभी एक लेन का संकरा पुल है, जिससे एक बार में एक ही वाहन निकल पाता है। ऐसे में इस ओर आने वाले वाहन चालकों को दिनभर जाम से जूझना पड़ता है। पीक आवर्स में लंबी लाइन लग जाती है। लोगों की मांग थी कि हिंडन बैराज पर चार लेन का पुल बनाया जाए। मांग को देखते हुए बीते साल आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने निरीक्षण कर सर्वे करने के आदेश दिए थे। परिषद ने सर्वे के बाद सेतु निगम को पुल बनाने के लिए लिखा था। सेतु निगम ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर भेजी थी। डीपीआर के साथ परिषद ने प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा था। बुधवार को लखनऊ में हुई बैठक में 4 लेन का 200 मीटर लंबा पुल बनाने की सैद्धांतिक सहमति आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने दे दी है।

अगले साल तक निर्माण पूरा होने की उम्मीद अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि अब इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस पुल के बनने से न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सिद्धार्थ विहार योजना को भी पंख लगेंगे। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड बैठक में भी यह प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा। बोर्ड बैठक फरवरी या मार्च में हो सकती है। यहां पास होने के बाद परिषद सेतु निगम को रकम का भुगतान करेगा और फिर निर्माण शुरू हो जाएगा। निर्माण करीब एक साल में पूरा होगा।

200 मीटर लंबा होगा पुल सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा तक करीब 200 मीटर लंबा होगा और मौजूदा बैराज के समानांतर तैयार किया जाएगा। फिलहाल हिंडन बैराज पर सिंगल लेन पुल ही है, जिस पर सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार और ट्रांस हिंडन की पूरी आवाजाही निर्भर है। पुल बनने के बाद सिद्धार्थ विहार में रहने वाली बड़ी आबादी को सीधा फायदा मिलेगा।

इस समय यह है परेशानी अभी इंदिरापुरम या वसुंधरा जाने पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। एनएच- 9 से जाने में भी सिद्धार्थ विहार और सेक्टर 62 कट के जाम से जूझना होता है। इस मार्ग से कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। 4 लेन पुल बनने से बैराज पर यातायात का दबाव कम होगा और आवाजाही आसान होगी।

एलिवेटेड रोड से सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा इस पुल के अलावा एलिवेटेड रोड पर वसुंधरा से दिल्ली की ओर जाने के लिए और दिल्ली से आते समय वसुंधरा में निकास के लिए लीफ भी बनाई जाएगी। योजना से वसुंधरा सेक्टर सात में प्रस्तावित एम्स के सेटेलाइट सेंटर को कनेक्टिविटी मिल सकेगी। हिंडन पर पुल बनने से सिद्धार्थ विहार के लोग आसानी से वसुंधरा आ सकेंगे और फिर लीफ के बनने से एलिवेटेड रोड की भी कनेक्टिविटी मिल सकेगी।