दिल्ली में 4 दिन से लापता थी 4 साल की बच्ची, नाले में पड़ी मिली लाश; मां को किस बात का संदेह

Jan 12, 2026 08:22 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 दिन पहले लापता 4 साल की बच्ची की लाश नाले से बरामद की गई। पुलिस ने उसे ढूंढ़ने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। मां को संदेह था कि उसकी बेटी या तो लापता है या उसे किडनैप कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के प्रेम नगर से लापता हुई चार साल की बच्ची सोमवार को एक नाले में मृत पाई गई। पुलिस ने बताया कि बच्ची के लापता होने की सूचना 9 जनवरी को दी गई थी। किराड़ी की रहने वाली उसकी मां ने प्रेम नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मां को संदेह था कि उसकी बेटी या तो लापता है या उसका अपहरण कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने तलाशी अभियान चलाया और सभी संबंधित एजेंसियों को सूचना दी। तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल किया गया और खोजी कुत्तों की टीम से भी सहायता ली गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रेम नगर क्षेत्र में जल निकायों और नालों की तलाशी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया।

पुलिस ने बताया कि 12 जनवरी को बच्ची के माता-पिता के साथ चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान विद्यापति नगर के ध्रुव पिकेट के पास एक नाले में बच्ची डूबी हुई मिली। उन्होंने बताया कि बच्ची को बाहर निकाला गया। बच्ची के माता-पिता ने मौके पर ही उसकी पहचान कर ली।

बच्ची को मंगोल पुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है। मौके का मुआयना करने, फोटोग्राफी करने और अन्य जांच करने के लिए रोहिणी से एक मोबाइल क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम को बुलाया गया।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बच्ची के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया मामला डूबने का प्रतीत होता है। मामले में आगे की जांच जारी है।

