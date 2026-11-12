गाजियाबाद में सब्जी लेने निकले दादी-पोते को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, 4 साल के बच्चे की मौत
हादसे में दादी व पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में दोनों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया था। यहां चिकित्सक ने पोते को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल महिला का गंभीर हालत में उपचार जारी है।
गाजियाबाद, हरदीप श्रीवास्तव
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम सब्जी खरीदने जा रही दादी व उसके 4 वर्षीय पोते को तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने टक्कर मार दी। हादसे में दादी व पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में दोनों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया था। यहां चिकित्सक ने पोते को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल महिला का गंभीर हालत में उपचार जारी है। हादसे के बाद दोनों युवक बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर फरार बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी है।
ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में भीम रहते हैं। वह ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में नौकरी करते हैं। शाम करीब साढ़े चार बजे उनकी मां मिथलेश चार वर्षीय पोते सारांश के साथ घर से कुछ दूर बाजार में सब्जी लेने के लिए निकली थी। जब वह घर से करीब सौ मीटर दूर पहुंचीं तो सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मिथलेश व पोता सड़क पर गिर गए। दोनों के सिर, कमर व हाथ में चोट आई थी। सूचना पर तुरंत परिजन पहुंचे और गंभीर रूप घायल दादी-पोते को लोनी संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे।
डॉक्टर ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन आनन फानन में दोनों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद सारांश को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे में घायल महिला का उपचार जारी है। हादसे में प्रयुक्त बाइक को कब्जे में लेकर फरार युवकों की तलाश की जा रही है। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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