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गाजियाबाद में चार साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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बच्चा स्कूल जा रहा था। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिराकर शरीर के कई हिस्सों में बुरी तरह नोंच डाला। 

गाजियाबाद में चार साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत
कुत्तों के झुंड ने किया चार साल के बच्चे पर हमला

प्रदीप वर्मा

गाजियाबाद के नाहल गांव में चार दिन पहले कुत्तों के झुंड के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए चार साल क बच्चे अमन की रविवार सुबह मौत हो गई। बच्चे ने सुबह करीब आठ बजे अंतिम सांस ली। मौत की पुष्टि अमन के पिता अनीस ने की है। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना से ग्रामीणों में भी आक्रोश है।

मसूरी थाना क्षेत्र के गांव नाहल निवासी अनीस का चार साल का बेटा अमन बुधवार सुबह दो अन्य बच्चों के साथ स्कूल जा रहा था। अमन गांव के ही सना पब्लिक स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ता था। रास्ते में कुत्तों का झुंड देखकर उसके दोनों साथी डरकर वापस भाग गए, लेकिन अमन उनके साथ नहीं भाग सका। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने अमन को जमीन पर गिराकर शरीर के कई हिस्सों में बुरी तरह नोंच डाला।

10 से ज्यादा जगहों पर घाव

बच्चे के शरीर पर 10 से ज्यादा स्थानों पर गंभीर घाव हो गए थे। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाया। परिजन उसे तुरंत संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे।

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घर पर ही चल रहा था इलाज

डॉक्टरों ने इलाज के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम लगाया। लेकिन बच्चे के शरीर पर गंभीर घाव के कारण बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसे दिल्ली रेफर किया गया था। लेकिन वहां से बच्चे को घाव ठीक होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करने का भरोसा देकर वापस भेज दिया गया। बच्चे का घर पर ही इलाज चल रहा था। बच्चे के पिता अनीस ने बताया कि आज सुबह बच्चे ने दम तोड़ दिया।

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गाजियाबाद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एसपी पांडेय ने कहा, कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर पंचायत विभाग की हैं। इसको लेकर सभी स्थानीय निकायों को निर्देशित भी किया जा चुका है।

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Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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