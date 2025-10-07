Four thieves arrested for allegedly stealing Rs 30 lakh from Delhi while gambling in Goa गोवा जाकर खेलने वाले थे जुआ, दिल्ली में की 30 लाख की चोरी, गिरफ्तार चोरों ने उगले राज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFour thieves arrested for allegedly stealing Rs 30 lakh from Delhi while gambling in Goa

गोवा जाकर खेलने वाले थे जुआ, दिल्ली में की 30 लाख की चोरी, गिरफ्तार चोरों ने उगले राज

हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने गोवा के कैसीनो में जुआ खेलने के लिए टिकट बुक किए थे और उसी के लिए पैसे जुटाने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार किया है।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीTue, 7 Oct 2025 07:53 PM
share Share
Follow Us on
गोवा जाकर खेलने वाले थे जुआ, दिल्ली में की 30 लाख की चोरी, गिरफ्तार चोरों ने उगले राज

पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में हुई 30 लाख रुपये की चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक जौहरी भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने गोवा के कैसीनो में जुआ खेलने के लिए टिकट बुक किए थे और उसी के लिए पैसे जुटाने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया था।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दराडे शरद भास्कर ने बताया कि 26 सितंबर को पंजाबी बाग थाना पुलिस को एक घर में चोरी की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता की पत्नी ने अलमारी से सोने और हीरे के गहनों के साथ नकदी गायब पाई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और एक विशेष जांच दल का गठन किया गया।

टीम ने एक हफ्ते तक अभियान चलाकर 1,260 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि संदिग्ध आरोपी पंजाबी बाग से जहाँगीरपुरी की ओर गए थे। फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी जय प्रकाश (32) की पहचान की और उसे दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान जय प्रकाश (32) के रूप में हुई है, जहाँगीरपुरी का कुख्यात है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें डकैती और घर में चोरी के 15 पुराने मामले शामिल हैं।

पूछताछ में जय प्रकाश ने खुलासा किया कि उसने अपने साथियों बिगन साह (26) और जयराम साह (45) के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच में पता चला कि करोल बाग के जौहरी गणेश (31) ने चोरी के सोने का कुछ हिस्सा खरीदा था। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के 156 ग्राम सोने के आभूषण, 9.96 लाख रुपये नकद और अन्य कृत्रिम जेवर बरामद किए।

डीसीपी भास्कर ने बताया कि जय प्रकाश और बिगन ने अगले ही दिन गोवा जाकर कैसीनो में पैसे उड़ाने की योजना बनाई थी। दोनों को ऑनलाइन गेम और विलासितापूर्ण खर्च की लत थी, जिसके चलते उन्होंने यह वारदात रची। पुलिस के अनुसार, जय प्रकाश के खिलाफ चोरी और डकैती के 15, जयराम पर सात मामले दर्ज हैं, जबकि बिगन और गणेश पहली बार अपराध में लिप्त पाए गए हैं।