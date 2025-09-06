दिल्ली के बदरपुर इलाके में गिरी चार मंजिला इमारत, पहले से जर्जर हालत में थी बिल्डिंग

इस घटना की जानकारी दोपहर एक बजकर 35 मिनट पर पीसीआर कॉल के जरिए बदरपुर थाने को मिली थी। सूचना पर थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। यह हादसा प्लॉट नंबर 2ए, पॉकेट एबी, बदरपुर एक्सटेंशन, इंदिरा नर्सरी के पास हुआ।

दिल्ली में जारी भारी बारिश और कई इलाकों में आई बाढ़ के कहर के बीच शनिवार दोपहर बदरपुर बॉर्डर बाईपास इलाके के पास एक बहुमंजिला जर्जर इमारत ढह गई। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में बदरपुर थाने को दोपहर करीब 1 बजकर 35 मिनट पर पीसीआर से सूचना मिली। बताया गया कि इंदिरा नर्सरी के पास, बदरपुर एक्सटेंशन के पॉकेट एबी में प्लॉट नंबर 2ए पर स्थित एक इमारत ढह गई है। उस बिल्डिंग में एक बेसमेंट और चार मंजिलें बनी हुई थीं। अधिकारी ने बताया कि इमारत पहले से जर्जर हालत में थी और लगातार जारी बारिश की वजह से यह हादसा हो गया।

पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पुलिस, दमकल विभाग की टीमें, पीसीआर वैन और एम्बुलेंस भेजी गईं। साथ ही इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद करते हुए अन्य सुरक्षा उपाय किए गए। इमारत में बेसमेंट के साथ चार मंजिलें थीं। उन्होंने बताया कि अच्छी बात यह है कि अभी तक हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है।