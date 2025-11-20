Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFour school teachers suspended after protest over Delhi teen suicide at metro station
दिल्ली में जिन शिक्षकों की वजह से मेट्रो स्टेशन के सामने कूद गया था छात्र, अब उन टीचर्स पर हुआ ऐक्शन

दिल्ली में जिन शिक्षकों की वजह से मेट्रो स्टेशन के सामने कूद गया था छात्र, अब उन टीचर्स पर हुआ ऐक्शन

संक्षेप:

मृतक छात्र की दोस्त का कहना है कि सुसाइड वाले दिन भी उसकी ड्रामा टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने धक्का देकर उसका अपमान किया था और जब वह रोने लगा तो उन्होंने उससे कहा था कि लड़कियां रोती हैं, और तुम लड़के हो, और अगर तुम रोओगे तो तुम भी लड़की कहलाओगे।

Thu, 20 Nov 2025 10:55 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले दसवीं के छात्र द्वारा मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या करने के दो दिन बाद स्कूल के चार शिक्षकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। स्कूल ने यह कार्रवाई पुलिस द्वारा मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की। दरअसल पुलिस को छात्र के स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपने स्कूल के इन शिक्षकों पर लम्बे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जान देने की बात लिखी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद गुरुवार को मृतक के परिजनों, परिचितों व दोस्तों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया था और आरोपी शिक्षकों पर ऐक्शन लेने की मांग की थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से यह ऐक्शन लिया गया। परिवार का आरोप है उनके बेटे के साथ उसके टीचर करीब एक साल से बुरा बर्ताव करते हुए उसे अपमानित कर रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसी वजह से लड़का लंबे समय से डिप्रेशन में था और उसने काउंसलर और टीचर को बताया था कि वह सुसाइड करने जा रहा है।

स्कूल ने शिक्षकों को भेजे पत्र में यह कहा

स्कूल की तरफ से निलंबित किए गए शिक्षकों को जो पत्र भेजा गया, उसमें लिखा है, ‘आपको यह बताना है कि स्कूल को आपके खिलाफ FIR नंबर 336A तीस हजारी कोर्ट, तारीख 19 नवंबर 2025 के बारे में पता चला है। फिलहाल मामले की जांच उचित अथॉरिटी द्वारा की जा रही है।'

इसमें आगे कहा गया, 'आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, संबंधित अथॉरिटी ने आपको तुरंत सस्पेंड करने का फैसला किया है। जांच पूरी होने और संबंधित अथॉरिटी के अगले ऑर्डर तक आप सस्पेंड रहेंगे।' हिंदुस्तान टाइम्स ने चारों लेटर की कॉपी देखी हैं।

पुलिस ने घटना को लेकर कहा कि 16 साल का छात्र मंगलवार दोपहर 2.34 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूद गया था। जिसके बाद उसे BLK सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। छात्र के माता-पिता और दोस्तों ने गुरुवार को अशोक पैलेस में स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोपी टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की गई।

परिवार ने स्कूल में बुरे बर्ताव का आरोप लगाया

मृतक छात्र के पिता ने उसके टीचरों और स्कूल प्रिंसिपल पर उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। लड़के के पिता ने HT को बताते हुए कहा था, ‘पिछले एक साल से, मेरे बेटे को उसके टीचर छोटी-छोटी बातों पर डांटते और परेशान करते आ रहे थे। उसने हमें इसके बारे में बताया, और हमने उसके टीचरों के सामने अपनी चिंता जताई लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि उसके दोस्त भी उन टीचरों से परेशान थे।’

पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को ‘छोटी-छोटी बातों पर परेशान’ किया जा रहा था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने कुछ टीचरों के नाम लिए हैं, उन्हें अपनी मानसिक परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

स्कूल से भी शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई

इस बारे में पीटीआई से बात करते हुए मृतक के पिता ने बताया था कि, 'वह मुझे और अपनी मां को बताता था कि टीचर उसे हर छोटी-छोटी बात पर डांटते थे और उसे इमोशनली हर्ट करते थे। हमने इस बारे में स्कूल प्रबंधन को कई बार बताते हुए शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की।'

आगे उन्होंने कहा चूंकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आ गई थीं, इसलिए हमने भी ऐसा करने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज किया। हालांकि हमने लड़के को भरोसा दिलाया था कि परीक्षा खत्म होने के बाद उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'उसके एग्जाम एक या दो महीने में होने वाले थे। बीस नंबर स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ऐसे में मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था।'

सुसाइड नोट में लड़के ने अपने अंगदान करने की बात भी लिखी थी। उसने कहा था कि जो कुछ भी उसके शरीर में बच जाए, उसका इस्तेमाल किसी और की मदद के लिए किया जाए। उसने लिखा, 'मेरे अंग जरूरतमंदों को दे देना, साथ ही कहा कि अगर गिरने के बाद भी कोई अंग काम कर रहा है, तो उसे दान कर दिया जाए।

'नहीं चाहता कोई और बच्चा मेरी तरह इस दौर से गुजरे'

इसके अंत में उसने लिखा, 'मेरा स्कूल भी ऐसा ही है और मेरी आखिरी इच्छा है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा इस दौर से गुजरे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।