गाजियाबाद में जाम से राहत दिलाने को 4 सड़कों का चयन, नगर निगम ने बनाया ऐक्शन प्लान
संक्षेप: गाजियाबाद आरडीसी समेत शहर की अतिव्यस्त चार सड़कें जाम मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। इस पर गाजियाबाद नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) संयुक्त रूप से काम करेंगे।
गाजियाबाद आरडीसी समेत शहर की अतिव्यस्त चार सड़कें जाम मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। इस पर गाजियाबाद नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) संयुक्त रूप से काम करेंगे। जाम से राहत के लिए पार्किंग की स्थिति बदलने के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसकी नगर निगम ने कार्य योजना तैयार कर ली है।
निगम पहले चरण में चार सड़कों का चयन कर प्लान तैयार कर रहा है। पहले चरण में आरडीसी राजनगर, राजनगर एक्सटेंशन, शेषनाग द्वार और काला पत्थर रोड को जाम मुक्त कराया जाएगा। इन सड़कों पर सुबह और शाम ज्यादा दिक्कत होती है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने रविवार को निगम और जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे स्थान चिह्नित किए जाएं, जहां अधिक जाम रहता है। इसके बाद प्लानिंग कर जाम खत्म करने का मॉडल तैयार किया जाएगा। पहले चरण में चार सड़कों का जाम फ्री करने के लिए चयन किया है।
निगम अधिकारी के साथ विशेषज्ञ निरीक्षण करेंगे : नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बैठक में सभी जोनल प्रभारी और निर्माण विभाग टीम को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर हॉटस्पॉट चिह्नित करने के निर्देश दिए। साथ में विशेषज्ञ टीम के सदस्य भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि सबसे पहले आरडीसी से जाम की समस्या को खत्म किया जाएगा।
यूटर्न बनाए जाएंगे
सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पार्किंग की स्थिति को बदला जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यूटर्न बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि जाम को खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए नगर निगम के अलावा यातायात पुलिस और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारी संयुक्त रूप से काम करेंगे।