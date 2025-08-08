आनंद विहार टर्मिनल पर बनेंगे 4 नए प्लैटफॉर्म, स्टेशन के बाहर भी किए जा रहे बदलाव

दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल आनंद विहार टर्मिनल को आगामी कुछ महीनों में चार नए प्लैटफॉर्म मिल जाएंगे। इनमें से दो प्लैटफॉर्म 8 और 9 को तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक यहां से रेलगाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा।

राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शामिल आनंद विहार टर्मिनल को आगामी कुछ महीनों में चार नए प्लैटफॉर्म मिल जाएंगे। इनमें से दो प्लैटफॉर्म (8 और 9) को तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक यहां से रेलगाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। वहीं, दो अन्य प्लैटफॉर्म बनाने के लिए आनंद विहार हॉल्ट के दूसरी तरफ जमीन चिह्नित कर ली गई है। यहां अगले कुछ समय में नए प्लैटफॉर्म बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लैटफॉर्मों की संख्या 7 से बढ़कर 11 हो जाएगी। इसके अलावा स्टेशन के बाहर भी कई बदलाव किए जा रहे हैं।

दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों का परिचालन आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से किया जाता है। यह एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन चुका है। यहां पर दिल्ली मेट्रो, बसअड्डा, नमो भारत, ऑटो-टैक्सी आदि परिवहन सुविधा उपलब्ध है। यहां से न केवल दिल्ली, बल्कि गाजियाबाद और नोएडा के भी लाखों लोग प्रत्येक माह सफर करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पर आने वाले दिनों में रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ानी होगी और इसके लिए उसकी क्षमता का विस्तार करना होगा।

एक साल में तैयार होंगे दो नए प्लैटफॉर्म अफसरों के मुताबिक, आनंद विहार टर्मिनल पर प्लैटफॉर्म संख्या 10 और 11 को तैयार होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। फिलहाल जगह चिह्नित कर इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। यहां पहले जगह को खाली कर मैदान बनाया जाएगा और इसके बाद प्लैटफॉर्म बनाने का काम शुरू होगा।