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दिल्ली में ब्रिगेडियर से मारपीट करने वाले 4 और दबोचे, कार भी जब्त

Apr 17, 2026 01:26 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के चर्चित ब्रिगेडियर मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस केस में फरार चल रहे बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिल्ली में ब्रिगेडियर से मारपीट करने वाले 4 और दबोचे, कार भी जब्त

दिल्ली के चर्चित ब्रिगेडियर मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस केस में फरार चल रहे बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजित सिंह, सुनील शर्मा, आशीष और सत्येंद्र के रूप में हुई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी सतेंद्र का फोन आने पर सभी आरोपी मेहरम नगर में साथ बैठे थे। वसंत एन्क्लेव में झगड़े की सूचना मिलने के बाद सभी आरोपी कार में मौके पर पहुंचे थे। वहां मारपीट के बाद सभी वापस लौट गए।

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टीमें गठित किया गिरफ्तार

मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आरोपी अपने घरों से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तलाश कर सभी को दबोच लिया। उनकी तलाश के लिए टीम गठित की गईं और फरार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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जांचकर्ताओं के अनुसार, यह घटना 11 अप्रैल की रात को हुई, जब ब्रिगेडियर और उनके बेटे ने अपने घर के बाहर खड़ी एक कार में दो लोगों के कथित तौर पर शराब पीने पर आपत्ति जताई। कुछ ही देर में अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ब्रिगेडियर और उनके बेटे से कथित तौर पर मारपीट की और साथ ही उनकी पत्नी से अपशब्द कहे तथा धमकी भी दी।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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