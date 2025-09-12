दिल्ली में 3 महिलाओं सहित 4 बांग्लादेशी पकड़े, 8 साल से पहचान बदलकर भारत में डाल रखा था डेरा

राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं, जो पहचान बदलकर 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस को तलाशी के दौरान इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने तीन महिलाओं और एक पुरुष सहित चार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। इनकी पहचान (1) फरजाना अख्तर, (2) नजमा बेगम, (3) रेश्मा अख्तर और (4) ओरको खान के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एफआरआरओ की मदद से इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुखबिर से मिली थी सूचना

डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन सेल के एक हेड कॉन्स्टेबल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध बांग्लादेशी महिला प्रवासी कापसहेड़ा क्षेत्र में घूम रही हैं। मुखबिर ने इन महिलाओं की पहचान की और उन्हें चिन्हित किया। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया और उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे और गहन पूछताछ की। ये महिलाएं भारतीय होने या भारत में रहने का कोई भी वैध दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहीं और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की, जो वर्ष 2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा के रास्ते भारत में दाखिल हुई थीं और कुछ भारतीय वीजा के माध्यम से भारत आईं, लेकिन वापस नहीं लौटीं।

दिल्ली और मुंबई में ढूंढ रहे थे हाउसकीपिंग की नौकरी