दिल्ली में 3 महिलाओं सहित 4 बांग्लादेशी पकड़े, 8 साल से पहचान बदलकर भारत में डाल रखा था डेरा

दिल्ली में 3 महिलाओं सहित 4 बांग्लादेशी पकड़े, 8 साल से पहचान बदलकर भारत में डाल रखा था डेरा

राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं, जो पहचान बदलकर 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस को तलाशी के दौरान इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 10:07 AM
राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने चार बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं, जो पहचान बदलकर 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस को तलाशी के दौरान इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुए हैं।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने तीन महिलाओं और एक पुरुष सहित चार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है। इनकी पहचान (1) फरजाना अख्तर, (2) नजमा बेगम, (3) रेश्मा अख्तर और (4) ओरको खान के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एफआरआरओ की मदद से इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुखबिर से मिली थी सूचना

डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन सेल के एक हेड कॉन्स्टेबल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध बांग्लादेशी महिला प्रवासी कापसहेड़ा क्षेत्र में घूम रही हैं। मुखबिर ने इन महिलाओं की पहचान की और उन्हें चिन्हित किया। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क किया और उनसे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे और गहन पूछताछ की। ये महिलाएं भारतीय होने या भारत में रहने का कोई भी वैध दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहीं और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की, जो वर्ष 2017 में बनगांव सीमा और त्रिपुरा के रास्ते भारत में दाखिल हुई थीं और कुछ भारतीय वीजा के माध्यम से भारत आईं, लेकिन वापस नहीं लौटीं।

दिल्ली और मुंबई में ढूंढ रहे थे हाउसकीपिंग की नौकरी

उन्होंने बताया कि वे दिल्ली और मुंबई में हाउसकीपिंग की नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें उपयुक्त काम नहीं मिल पाया। इसके चलते, वे दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में आकर बस गए। गिरफ्तारी के दिन, वे काम की तलाश में घूम रहे थे। उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद पुलिस टीम ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया और उनकी बांग्लादेशी पहचान (राष्ट्रीय पहचान पत्र) प्राप्त की। कुल 3 महिलाओं और 1 पुरुष संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। गहन सत्यापन और पूछताछ के बाद, उनकी भारतीय पहचान रद्द कर दी गई और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), नई दिल्ली के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई।