Four hours of uproar after a dispute over stray dogs in Noida Sector 110 आवारा कुत्ते पकड़ने आई टीम से भिड़ गए डॉग लवर्स, नोएडा की सोसाइटी में चार घंटे हंगामा
Four hours of uproar after a dispute over stray dogs in Noida Sector 110

आवारा कुत्ते पकड़ने आई टीम से भिड़ गए डॉग लवर्स, नोएडा की सोसाइटी में चार घंटे हंगामा

नोएडा की एक सोसाइटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब लावारिस कुत्ते को पकड़ने एक टीम पहुंच गई। सोसाइटी के लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 21 Aug 2025 06:35 AM
नोएडा के सेक्टर-110 स्थित लोटस पानाचे सोसाइटी में मंगलवार रात में लावारिस कुत्तों को बाहर ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद चार घंटे तक हंगामा हुआ। आरोप है कि सोसाइटी के लोग और पशु प्रेमी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया।

सोसाइटी के बच्चे को काटा था

पुलिस के अधिकारियों के अनुसार सोसाइटी में कुछ दिन पहले लावारिस कुत्ते ने एक बच्चे का काट लिया था। सोसाइटी में चार-पांच और लावारिस कुत्ते हैं। इसकी शिकायत सोसाइटी की तरफ से नोएडा प्राधिकरण से की गई। सोसाइटी में कुछ पशु प्रेमी भी रहते हैं। एनजीओ से जुड़े पशु प्रेमी मंगलवार रात 10 बजे उस कुत्ते को लेने के लिए आए, तभी सोसाइटी की एओए और अन्य लोग भी आ गए।

आरोप है कि एओए के पदाधिकारी और लोग एनजीओ से सभी लावारिस कुत्तों को लेकर जाने की जिद करने लगे, जबकि वे केवल उस कुत्ते को लेने के लिए आए थे, जिसने कुछ दिनों पहले बच्चे को काटा था। ऐसे में कुत्ते प्रेमी और सोसाइटी के लोगों के बीच विवाद हो गया और हंगामा होने लगा। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई और घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। इसके बाद कोतवाली फेज-2 पुलिस दल-बल के साथ सोसाइटी पहुंची।

जमकर हुआ हंगामा

पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि वे एक कुत्ते को ले जाने दें और शेष कुत्तों को बाद में सोसाइटी से हटा दिया जाएगा। पुलिस की बात भी सोसाइटी के लोगों ने नहीं मानी। पुलिस के बार-बार समझाने के बाद मंगलवार रात दो बजे सोसाइटी के लोग एक कुत्ते को लेकर जाने पर सहमत हुए। पशु प्रेमी कुत्ते को पकड़ने के लिए सोसाइटी में गए, परंतु कुत्ता नहीं मिला।

किसी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी

सोसाइटी के एओए का पक्ष जानने के लिए बुधवार दोपहर बाद अपार्टमेंट पहुंचकर संपर्क करने का प्रयास किया तो एओए ने बात करने से ही इनकार कर दिया। वहीं, कोतवाली पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में से किसी ने शिकायत नहीं दी है। एओए की कार्यकारिणी सदस्य जया सहानी ने बताया कि पशु प्रेमियों की वजह से एनजीओ के सदस्य लावारिस कुत्ते को नहीं ले जा सके। आरोप है कि कुछ पशु प्रेमियों ने अन्य लोगों को बुलाया और सोसाइटी में हंगामा किया। आरोप है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी किया।