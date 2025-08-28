four Harry Boxer-Rohit Godara gang members out to carry out attack held in Delhi Mohali दिल्ली में एनकाउंटर, हैरी बॉक्सर-रोहित गोदारा सिंडिकेट के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार; मोहाली से भी 2 पकड़े, Ncr Hindi News - Hindustan
four Harry Boxer-Rohit Godara gang members out to carry out attack held in Delhi Mohali

दिल्ली में एनकाउंटर, हैरी बॉक्सर-रोहित गोदारा सिंडिकेट के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार; मोहाली से भी 2 पकड़े

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार देर रात हुई मुठभेड़ के बाद हैरी बॉक्सर-रोहित गोदारा सिंडिकेट के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पंजाब के मोहाली से भी दो गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। रोहित गोदारा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 11:22 PM
दिल्ली और पंजाब के मोहाली से विदेशी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और रोहित गोदारा से जुड़े चार वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हुई मुठभेड़ के बाद इनमें से दो को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, बॉक्सर हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने के कारण चर्चा में आया था और गोदारा के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंध हैं।

गिरफ्तार किए गए अपराधियों में गैंगस्टर कार्तिक जाखड़ भी शामिल है, जिसे एक शार्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया। एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाह ने कहा कि जाखड़ राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के कई मामलों में वांछित है।

अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई से मोहाली के एक व्यवसायी पर योजनाबद्ध हमले को नाकाम कर दिया गया, जिसे इस गैंग से जबरन वसूली की धमकियां मिली थीं। जाखड़ के साथ गिरफ्तार किया गया एक अन्य गैंगस्टर कविश फुटेला है। वह राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला है। उनकी निशानदेही पर मनोज सहारन और पवन कुमार को मोहाली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि हैरी बॉक्सर-रोहित गोदारा सिंडिकेट का एक गैंगस्टर जाखड़, हैरी बॉक्सर की ओर से भारत में काम कर रहा था। बॉक्सर अभी विदेश में छिपा हुआ है। उस पर राजस्थान पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। अधिकारी ने बताया कि जाखड़ राजस्थान के एक नेता अशोक चांडक से जुड़े 30 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में वांछित था। वहीं, फुटेला राजस्थान में जबरन वसूली के एक मामले में वांछित था और उसे पहले दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।

बॉक्सर के निर्देश पर दिल्ली भेजा गया

कुशवाह ने बताया कि पुलिस टीमें हैरी बॉक्सर-रोहित गोदारा गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही थीं, जो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के व्यापारियों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों को जबरन वसूली के लिए फोन कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह गिरोह गोलीबारी और हत्या के कई मामलों से भी जुड़ा हुआ है। बॉक्सर ने हाल ही में दिल्ली के दो व्यापारियों के साथ-साथ कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी धमकी दी थी। 27 अगस्त को एक टीम को सूचना मिली कि बॉक्सर के निर्देश पर जाखड़ और फुटेला को दिल्ली भेजा गया है।

सरेंडर करने के लिए कहा तो गोली चला दी

वसुंधरा एन्क्लेव स्थित धर्मशिला कैंसर अस्पताल के पास एक पुलिस टीम तैनात की गई थी। एसीपी ने बताया कि रात करीब 12:50 बजे दोनों को एक चोरी की मोटरसाइकिल पर देखा गया। जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के दौरान आरोपी जाखड़ के पैर में गोली लग गई। जाखड़ और फुटेला को काबू कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

भारी मात्रा में असलहा बरामद

उनकी निशानदेही पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी 21 साल के सहारन और 30 साल के कुमार को मोहाली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बॉक्सर ने उन्हें चंडीगढ़ के एक व्यवसायी पर गोली चलाने का काम सौंपा था, जिससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी।उनके पास से चार सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, 24 जिंदा कारतूस, तीन मैगजीन, सात खाली कारतूस और एक जाली आधार कार्ड जब्त किया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है।

विदेश में रहने के बावजूद जबरन वसूली

पुलिस ने यह भी बताया कि बॉक्सर-गोदारा गिरोह विदेशों से संचालित होने वाले सबसे सक्रिय संगठित अपराध गिरोहों में से एक बन गया है। यह गिरोह राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में स्थानीय अपराधियों की भर्ती कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि विदेश में रहने के बावजूद, हैरी बॉक्सर जाखड़ जैसे साथियों को निर्देश देकर भारत में जबरन वसूली को अंजाम दे रहा है।