मां को सबक सीखाने के लिए 4 दिन के बच्चे को बनाया निशाना, दिल्ली में खौफनाक साजिश
दिल्ली के रोहिणी के डॉ. बीएसए अस्पताल से चार दिन के बच्चे के अपहरण के एक मामले में नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने नवजात के मां की मामी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बच्चे को सुरक्षित बरामद कर माता-पिता को सौंप दिया गया है।
दिल्ली के रोहिणी के डॉ. बीएसए अस्पताल से चार दिन के बच्चे के अपहरण के एक मामले में नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने नवजात के मां की मामी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बच्चे को सुरक्षित बरामद कर माता-पिता को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन के मुताबिक, शिव पुरी, सागरपुर निवासी आरोपी 45 वर्षीय सुमन देवी निवासी एक गृहिणी है, जबकि पति रिक्शा चालक हैं। मोहन गार्डन निवासी 43 वर्षीय पूजा सोनी उर्फ राधा कुक और घरेलू सहायिका है, पति कार क्लीनर का काम करता है। आगे जांच जारी है।
31 दिसंबर को डॉली कुमार ने थाने में मामले में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उनके चार दिन के बेटे का डॉ. बीएसए अस्पताल, रोहिणी से अपहरण हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में सुमन देवी (डॉली की मामी) ने बच्चे की मां को बच्चा पूजा सोनी उर्फ राधा को सौंपने को कहा, जो खुद को अस्पताल कर्मी बताकर टीकाकरण केंद्र ले जाने का बहाना बना रही थी।
पूजा ने बच्चे को तौलने के बहाने अपने साथ लिया और फिर भाग गई। पूछताछ में सुमन ने कबूल किया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने डॉली व उसकी मां विभा को सबक सिखाने के लिए पूजा के साथ मिलकर साजिश रची। पूजा ने बच्चे को सुमन के घर उसके 14 वर्षीय बेटे को सौंप दिया था। टीम ने छापा मारकर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर डॉली को सौंपा। इसके बाद स्थानीय सूत्रों और तकनीकी टीम की मदद से पूजा को मोहन गार्डन, उत्तम नगर से दबोच लिया।