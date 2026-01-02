Hindustan Hindi News
मां को सबक सीखाने के लिए 4 दिन के बच्चे को बनाया निशाना, दिल्ली में खौफनाक साजिश

Jan 02, 2026 09:43 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के रोहिणी के डॉ. बीएसए अस्पताल से चार दिन के बच्चे के अपहरण के एक मामले में नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने नवजात के मां की मामी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बच्चे को सुरक्षित बरामद कर माता-पिता को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन के मुताबिक, शिव पुरी, सागरपुर निवासी आरोपी 45 वर्षीय सुमन देवी निवासी एक गृहिणी है, जबकि पति रिक्शा चालक हैं। मोहन गार्डन निवासी 43 वर्षीय पूजा सोनी उर्फ राधा कुक और घरेलू सहायिका है, पति कार क्लीनर का काम करता है। आगे जांच जारी है।

31 दिसंबर को डॉली कुमार ने थाने में मामले में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उनके चार दिन के बेटे का डॉ. बीएसए अस्पताल, रोहिणी से अपहरण हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में सुमन देवी (डॉली की मामी) ने बच्चे की मां को बच्चा पूजा सोनी उर्फ राधा को सौंपने को कहा, जो खुद को अस्पताल कर्मी बताकर टीकाकरण केंद्र ले जाने का बहाना बना रही थी।

पूजा ने बच्चे को तौलने के बहाने अपने साथ लिया और फिर भाग गई। पूछताछ में सुमन ने कबूल किया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने डॉली व उसकी मां विभा को सबक सिखाने के लिए पूजा के साथ मिलकर साजिश रची। पूजा ने बच्चे को सुमन के घर उसके 14 वर्षीय बेटे को सौंप दिया था। टीम ने छापा मारकर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर डॉली को सौंपा। इसके बाद स्थानीय सूत्रों और तकनीकी टीम की मदद से पूजा को मोहन गार्डन, उत्तम नगर से दबोच लिया।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
