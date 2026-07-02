दिल्ली को दहलाने की थी योजना, ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले 4 पकड़े
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक इंटरस्टेट ऑपरेशन में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के कहने पर दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर इंटरस्टेट ऑपरेशन चलाकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन एसीपी विवेक कुमार त्यागी की देखरेख में चलाया गया। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के कहने पर दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उनके पाकिस्तानी हैंडलरों ने उपलब्ध कराए थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी पाकिस्तान में मौजूद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। उन्हें यह भी पता चला कि इस काम के लिए उन्होंने पंजाब के युवाओं को भर्ती किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दिल्ली और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी के बाद कुछ संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। पहली गिरफ्तारी पंजाब के अमृतसर में मजीठा रोड से हुई। यहां से आरोपी शुभदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह शहजाद भट्टी नेटवर्क के पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ मंगा रहा था।
जांच के दौरान उसके दो साथियों गुरजंट सिंह उर्फ ऋषि और साजन सिंह उर्फ हनी को पंजाब से पकड़ा गया। उनके पास से एक जिगना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बाद में दिल्ली से एक और आरोपी गगनप्रीत को पकड़ा गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और कई अहम सबूत बरामद किए गए। उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से दिल्ली में धार्मिक स्थलों और पुलिस ठिकानों की रेकी करने का काम सौंपा गया था। उसे दिल्ली में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का काम भी दिया गया था।
इन आरोपियों को पकड़ा गया
शुभदीप सिंह उर्फ विशाल
वह पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। वह ड्रोन के जरिए पिस्तौल और नशीले पदार्थों की खेप मंगाता था। वह पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई हैंडलर्स और ड्रोन ऑपरेटर्स से बातचीत करने के लिए विदेशी नंबर का इस्तेमाल करता था। उसे पहले भी पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था।
गुरजंट सिंह उर्फ ऋषि
वह पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। वह विदेशी नंबरों के जरिए आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। वह अपने चचेरे भाई साजन सिंह उर्फ हनी के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप मंगाता था।
साजन सिंह उर्फ हनी
वह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है। वह पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स से बातचीत करने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे पहले भी पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था।
गगनप्रीत
वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का रहने वाला है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उसे दिल्ली में थानों और पुलिस पिकेट्स के वीडियो बनाने और उन पर फायरिंग करने का काम सौंपा गया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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