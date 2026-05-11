बिहार-असम की महिलाओं संग दिल्ली में की थी मारपीट और नस्लीय टिप्पणी; 4 आरोपी हिरासत में लिए गए
दिल्ली में बिहार और असम की महिलाओं के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने और नस्लीय टिप्पणी वाले मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया, आरोपियों से पूछताछ चल रही है।
दिल्ली में बिहार और असम की महिलाओं के साथ मारपीट, कपड़े फाड़ने और नस्लीय टिप्पणी वाले मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया, आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दोनों महिलाओं ने शिकायत में आरोप लगाया है- युवकों ने पहले आपत्तिजनक और नस्लीय टिप्पणी की। रोकने पर कहासुनी हुई और फिर युवकों ने मार-पीट और गाली-गलौज करते हुए कपड़े फाड़े।
आरोपियों की हुई पहचान, सभी हिरासत में
अब पुलिस ने चारों आरोपियों को हिसात में ले लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान है- मोहम्मद फहाद, पुत्र मोहम्मद अनवर। 28 साल का फहाद ओखला के जाकिर नगर की गली नंबर 5 में रहता है। वह मौजूदा समय में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता है।
दूसरे आरोपी का नाम है मोहम्मद सवेज, पुत्र वसीम खान। वह भी ओखला के जाकिर नगर की गली नंबर 5 में रहता है। पुलिस के मुताबिक, सवेज पहले क्लबों में बाउंसर के तौर पर काम करता था, अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम करता है।
तीसरे आरोपी का नाम मोहम्मद आरिफ, पुत्र आजम है। 33 साल का आजम भी वहीं रहता है और नोएडा में एक मोबाइल स्टोर में काम करता है। चौथे आरोपी का नाम अमन उर्फ मोहम्मद फहीम है। वह हनीफ निवासी जोगा बाई एक्सटेंशन, जामिया नगर में रहता है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है।
10 मई को हुई थी घटना
पुलिस के मुताबिक, 10 मई 2026 को सुबह करीब 7 बजे कालकाजी थाने में PCR कॉल मिली थी, जिसमें दो महिलाओं के परेशानी में होने की सूचना दी गई। महिलाओं की पहचान बिहार और असम की निवासी के तौर पर हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम नेहरू प्लेस स्थित ईरोस होटल के पास एक चाय की दुकान पर पहुंची, जहां दोनों पीड़ित महिलाएं मिलीं।
नस्लीय टिप्पणी मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ युवकों ने महिलाओं पर आपत्तिजनक और नस्लीय टिप्पणियां कीं। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई, गालियां दी गईं और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। एक महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने बांस की लकड़ी से हमला किया और धमकी दी।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
घटना के बाद पुलिस दोनों महिलाओं को एम्स अस्पताल लेकर गई, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले में कालकाजी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत FIR संख्या 259/2026 दर्ज की गई है।
जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। पुलिस ने कुल आठ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद चार मुख्य आरोपियों की पहचान की गई, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें